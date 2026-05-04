وزير الري: التوسع في معالجة واستخدام مياه الصرف الزراعى

وصل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إلى مدينة ميونيخ بألمانيا للمشاركة في فعاليات معرض ومؤتمر IFAT Munich 2026.

وعلى هامش مشاركته فى المؤتمر .. تفقد الدكتور سويلم عدد من أجنحة الشركات العارضة بالمعرض المصاحب للمؤتمر، للاطلاع على أحدث الابتكارات العالمية في مجالات تحلية المياه، والمعالجة المتقدمة للمياه، والحلول الرقمية لإدارة الموارد المائية، والتى تعد من ابرز محاور الجيل الثانى لمنظومة المياه المصرية 2.0.

وصرح الدكتور سويلم أن هذه الزيارة تأتي في إطار توجه الدولة المصرية نحو تعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، والتوسع في معالجة واستخدام مياه الصرف الزراعى، والتوجه مستقبلاً للتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء، إلى جانب تطوير منظومة الري و رفع كفاءة استخدام المياه، بما يدعم تحقيق الأمن المائي والغذائى.

وأكد حرص مصر على تعزيز مكانتها كمركز إقليمي في مجالات إدارة الموارد المائية، وتبني أحدث التكنولوجيات العالمية لتحقيق الاستدامة وكفاءة استخدام المياه، مع الانفتاح على كافة الشراكات الدولية التي تحقق تبادل الخبرات والتعرف على التجارب الناجحة في مجال المياه، وتقييم هذه التجارب لتحديد مدى إمكانية تطبيقها في مصر .