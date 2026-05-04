واقعة صادمة.. نيمار يصفع نجل أسطورة البرازيل على وجهه

شهدت تدريبات سانتوس البرازيلي واقعة مثيرة للجدل، بعدما نشب خلاف بين النجم البرازيلي نيمار وزميله الشاب روبينيو جونيور، نجل اللاعب السابق روبينيو.

وبحسب تقارير صحفية برازيلية، بدأت الأحداث عندما تمكن اللاعب الشاب، البالغ من العمر 18 عامًا، من مراوغة نيمار خلال التدريبات، وهو ما أثار انزعاج الأخير، الذي طالبه بالهدوء أثناء اللعب. وسرعان ما تطور الموقف من نقاش حاد إلى مشادة كلامية داخل الملعب.

وأشارت التقارير إلى أن التوتر تصاعد ليصل إلى اشتباك بالأيدي، حيث قام نيمار بصفع اللاعب الشاب وإسقاطه أرضًا، قبل أن يتدخل الجهاز الفني وزملاء الفريق لاحتواء الموقف سريعًا.

وفي البداية، تقدم فريق عمل روبينيو جونيور بشكوى إلى إدارة النادي، قبل أن يتدخل نيمار لاحقًا لتهدئة الأجواء وتقديم اعتذار للاعب الشاب، لتنتهي الأزمة داخل الفريق دون تصعيد.

يُذكر أن نيمار عاد إلى صفوف سانتوس في يناير 2025 بعد فسخ تعاقده مع الهلال السعودي، في خطوة أعادت النجم البرازيلي إلى ناديه الأم بعد سنوات من الاحتراف في أوروبا والشرق الأوسط.