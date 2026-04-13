لامين يامال: نيمار قدوتي ومصدر إلهامي منذ الطفولة

عبر النجم لامين يامال، لاعب نادي برشلونة، عن إعجابه الكبير بالأسطورة البرازيلية نيمار دا سيلفا، مؤكدا أنه كان أحد أبرز مصادر الإلهام له خلال طفولته.

وقال يامال في تصريحات تلفزيونية: "نيمار هو اللاعب الذي شكل جزءا كبيرا من طفولتي، أعتبره قدوتي، وأنا ممتن لكل ما قدمه في كرة القدم لأنه مصدر إلهام للجميع"

موعد مبارة برشلونة وأتلتيكو مدريد

ومن المقرر أن تقام مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، مساء غدٍ الثلاثاء، في تمام الساعة 9:00 مساء، على أرضية ستاد ميتروبوليتانو معقل الروخي بلانكوس.

القنوات لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

وتذاع مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد، على شبكة قنوات beIN SPORTS ، الناقلة الحصرية للبطولة في مصر والعالم العربي.