قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
باق ساعات لا تنتظر كثيرا.. الأزهر للفتوى: هذا آخر وقت للأضحية
تسلا تطلق نظام القيادة الذاتية الكاملة في الصين
فى رابع أيام العيد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق
طريقة عمل طاجن الرقاق باللحمة المفرومة بطعم مميز زي المطاعم
انقلب به "التوك توك". مصرع شخص في المنزلة بالدقهلية
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم السبت 30-5-2026
إجراءات تقويم أداء موظفي الحكومة.. متى يتم العرض على لجنة الموارد البشرية؟
7742 جنيها .. آخر تحديث لـ أكبر عيار ذهب في رابع أيام العيد
إنتل تطلق عائلة معالجات Intel Arc G3 المخصصة لأجهزة الألعاب المحمولة
الحجاج يودعون المناسك.. أعمال الحج ثالث أيام التشريق
المراوح أم التكييف في الحر؟.. خبراء يوضحون الأفضل لصحتك وتوفير الكهرباء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الحجاج يودعون المناسك.. أعمال الحج ثالث أيام التشريق

حجاج بيت الله الحرام
حجاج بيت الله الحرام
محمد شحتة

يُواصل حجاج بيت الله الحرام أداء مناسكهم في ثالث أيام التشريق، الموافق الثالث عشر من ذي الحجة، وسط أجواء إيمانية مفعمة بالخشوع والسكينة، حيث يختتم المتأخرون مناسك الحج برمي الجمرات الثلاث اقتداءً بسنة النبي صلى الله عليه وسلم.

ويُعد هذا اليوم آخر أيام الحج، وفيه يحرص الحجاج على الإكثار من الذكر والدعاء وشكر الله تعالى على ما منَّ به عليهم من إتمام المناسك، سائلين المولى عز وجل القبول والمغفرة والعودة إلى أوطانهم سالمين غانمين.

أعمال الحج ثالث أيام التشريق

وتتضمن أعمال الحج ثالث أيام التشريق والذي يعرف بـ “يوم النفير الثانى” على ما يلي:

1- رمي الجمار : فبعد صلاة الظهر (بعد الزوال) يرمي الجمار الثلاثة على الترتيب: الجمرة الأولى أو الصغرى وهي أقرب الجمرات إلى مسجد الخيف بمنى, ثم الجمرة الثانية أو الوسطى, ثم الثالثة الكبرى جمرة العقبة. يرمي كل واحدة بسبع حصيات, ويدعو بين كل جمرتين.

ثم يتوجه إلى مكة ولا يحل له أن يمكث في منى بعد ذلك وهذا يسمى "النفر الثاني".

2- طواف الوداع: يمكث الحاج بمكة ما أراد أن يمكث في ذكر لله وغيره من أعمال البر وأعمال المعاش، وليعلم أنه في حرم الله، وفي أطهر بقاع الأرض فليتق الله ، ويجوز له أن يعتمر أو يزور من يعرفهم ، ثم إذا أراد السفر من مكة يجب عليه أن يطوف بالبيت "طواف الوداع", فيكون هذا الطواف آخر العهد بالبيت, وبعد أن يصلي ركعتي الطواف , يأتي زمزم ويشرب من مائها مستقبل البيت ويدعو بما شاء , ويتشبث بأستار الكعبة, ويستلم الحجر الأسود إن تيسر له من غير إيذاء أحد, ثم يسير إلى باب الحرم ووجهه تلقاء الباب, داعيا بالقبول, والغفران, وبالعود مرة بعد مرة, وألا يكون ذلك آخر العهد من الكعبة.

أعمال الحج في أيام التشريق

وكشفت دار الإفتاء المصرية، عن أعمال الحج في يوم العاشر من ذي الحجة "يوم النحر" وثاني وثالث ورابع أيام العيد (أيام التشريق الثلاثة).

وقالت دار الإفتاء في منشور لها: في اليوم العاشر من رمضان ذي الحجة يوم النحر، تتركز أكثر أعمال الحج، ففيها رمي جمرة العقبة، وذبح الهدي، وحلق الرأس، وطواف الإفاضة، ولا يجب فيها الترتيب، وإن كان المستحب فعلها على الترتيب الذي ذكرناه؛ لأنه فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

وأضافت دار الإفتاء أنه بعد ذلك يسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، يبدأ فيها من الصفا وينتهي عند المروة، ولا يشترط للسعي الطهارة، وإن كان يستحب ذلك.

وأوضحت أن رمي الجمرة والحلق أو التقصير والطواف، هذه الثلاث إذا فعل المُحْرِمُ منها اثنين كان مُتَحَلِّلًا تَحَلُّلًا أصغر، فيحلّ له كل شيء من محظورات الإحرام إلا النساء، فإذا أتى بالثالث منها كان مُتَحَلِّلًا التَّحَلُّل الأكبر فيحلّ له النساء أيضًا، فلو رمى الجمرة وحلق أو قصر، جاز له أن يلبس ما يشاء من المباح وأن يتعطر، وأن يطوف بمكة بهذه الهيئة، ثم يكون المبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر، وكذلك الثالث عشر إن شاء.

وتابعت: المبيت بمنى أيام التشريق سنة ليس واجبًا عند جماعة من الفقهاء كالسادة الحنفية، وهو قول للإمام أحمد وقول للإمام الشافعي، بناء على أنَّ المبيت ليس مقصودًا في نفسه، بل مشروعيته لمعنى معقول، وهو الرفق بالحاجّ؛ بجعله أقرب لمكان الرمي في غده، فهو مشروع لغيره لا لذاته، وما كان كذلك فالشأن فيه ألا يكون واجبًا، وعليه فمن احتاج أن يكون بمكة ليلًا أو حتى جدة فلا بأس بتقليد من لم يوجب المبيت.

وذكرت أن المطلوب فعله أيام التشريق هو رمي الجمرات الثلاث، كل واحدة بسبع حصيات متعاقبات، يكبر مع كل حصاة، يبدأ بالأولى وهي أبعدهن عن مكة، ويقف بعد رمي الجمرة الأولى والوسطى يدعو اللَّه مُسْتَقْبِلًا القبلة، ولا يقف بعد رمي الأخيرة، ويجوز رمي الجمرات قبل الزوال وبعده، كما هو مذهب طائفة من السلف والخلف.

الحج حجاج بيت الله الحرام أيام التشريق أعمال الحج أعمال الحج ثالث أيام التشريق طواف الوداع مناسك الحج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفتاة الايطالية

فتاة إيطالية تزعم تعرضها لاعتداء غير أخلاقي من لاعب كرة شهير في مصر

سعر الذهب

1000 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع الكبير

يورجن كلوب

يورجن كلوب يوافق على تدريب الاتحاد السعودي.. تفاصيل

مجلس النواب

حقيقة سحب مشروع قانون الأسرة أمام مجلس النواب وتشكيل لجنة من الأزهر

شباب بلوزداد

المنع النهائي | فيفا يصدم بلوزداد بقرار غير متوقع بسبب هذا اللاعب

أحمد ياسر ريان

4 أندية تودع الممتاز.. ولاعب البنك الأهلي يتوج هدافًا للدوري المصري

الاهلي

الغندور: الأهلي أكثر نادٍ في الوطن العربي وأفريقيا لديه لاعبين بكأس العالم

المتهم

نام على الموتوسيكل وهو سايق.. ضبط قائد دراجة نارية في القليوبية عرَّض حياة المواطنين للخطر

ترشيحاتنا

انتهاء مناسك الحج بطواف الوداع

حج مبرور وذنب مغفور.. الحجاج يختتمون مناسك الحج برمي الجمرات وطواف الوداع اليوم

مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية يعزِّي السفير السعودي لدى القاهرة في وفاة والده

قافلة دعوية للواعظات

وزارة الأوقاف تطلق 26 قافلة دعوية للواعظات بعنوان نظافة الأبدان والبلدان

بالصور

طريقة عمل طاجن الرقاق باللحمة المفرومة بطعم مميز زي المطاعم

طريقة عمل طاجن الرقاق باللحمة المفرومة مثل المطاعم.. سر الطعم المميز والقوام المظبوط
طريقة عمل طاجن الرقاق باللحمة المفرومة مثل المطاعم.. سر الطعم المميز والقوام المظبوط
طريقة عمل طاجن الرقاق باللحمة المفرومة مثل المطاعم.. سر الطعم المميز والقوام المظبوط

تسلا تطلق نظام القيادة الذاتية الكاملة في الصين

القيادة الذاتية الكاملة
القيادة الذاتية الكاملة
القيادة الذاتية الكاملة

المراوح أم التكييف في الحر؟.. خبراء يوضحون الأفضل لصحتك وتوفير الكهرباء

هل المراوح أفضل أم التكييف في الحر الشديد؟ خبراء يكشفون الأفضل لصحتك وتوفير الكهرباء
هل المراوح أفضل أم التكييف في الحر الشديد؟ خبراء يكشفون الأفضل لصحتك وتوفير الكهرباء
هل المراوح أفضل أم التكييف في الحر الشديد؟ خبراء يكشفون الأفضل لصحتك وتوفير الكهرباء

تجاهلها يهدد الحياة.. علامات خطيرة لضربة الشمس تستدعي التدخل السريع

علامات خطيرة لضربة الشمس تستدعي التدخل السريع
علامات خطيرة لضربة الشمس تستدعي التدخل السريع
علامات خطيرة لضربة الشمس تستدعي التدخل السريع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد