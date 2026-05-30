الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
لمنع الحروق والتصبغات.. نصائح لحماية البشرة من الشمس في العيد

أسماء عبد الحفيظ

مع خروجات العيد والتنزه في الحدائق والشواطئ وقضاء ساعات طويلة خارج المنزل، تتعرض البشرة لأشعة الشمس القوية ودرجات الحرارة المرتفعة، ما قد يؤدي إلى الحروق والتصبغات والجفاف وظهور الإرهاق على الوجه، لذلك يؤكد أطباء الجلدية أهمية اتباع خطوات بسيطة لحماية البشرة والحفاظ على نضارتها خلال أيام العيد.

ويحذر الخبراء من التعرض المباشر للشمس خاصة في ساعات الظهيرة، لأن الأشعة فوق البنفسجية تكون أكثر قوة وقد تسبب أضرارًا سريعة للبشرة، خصوصًا لأصحاب البشرة الحساسة والأطفال، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

استخدام واقي الشمس قبل الخروج

يعد واقي الشمس من أهم خطوات حماية البشرة، وينصح الأطباء بوضعه قبل الخروج بحوالي 20 دقيقة حتى تمتصه البشرة بشكل جيد.

نصائح لحماية البشرة من الشمس في العيد.. خطوات بسيطة تمنع الحروق والتصبغات

ويفضل اختيار واقي شمس بعامل حماية مناسب لا يقل عن SPF 30، مع إعادة وضعه كل ساعتين خاصة في حالة التعرق أو غسل الوجه.

كما يجب عدم الاكتفاء بوضع الواقي مرة واحدة صباحًا، لأن تأثيره يقل تدريجيًا مع الوقت والتعرض المستمر للشمس.

تجنب الخروج وقت الذروة

يوصي خبراء الطقس والجلدية بتقليل التعرض للشمس بين الساعة 12 ظهرًا و4 عصرًا، حيث تكون الحرارة والأشعة فوق البنفسجية في أعلى مستوياتها.

وفي حالة الاضطرار للخروج، يفضل البقاء في الأماكن المظللة قدر الإمكان لتقليل تأثير الشمس المباشر على الجلد.

شرب المياه بكميات كافية

تفقد البشرة جزءًا كبيرًا من رطوبتها في الجو الحار، لذلك ينصح بشرب المياه والسوائل الطبيعية باستمرار للحفاظ على ترطيب الجلد ومنع الجفاف والتشقق.

كما تساعد المياه في تقليل الشعور بالإرهاق الحراري وتحافظ على نضارة البشرة خلال اليوم.

ارتداء النظارات والقبعات

تساعد القبعات الواسعة والنظارات الشمسية على حماية الوجه والعينين من الأشعة المباشرة، كما تقلل من فرص ظهور التصبغات والخطوط الدقيقة الناتجة عن التعرض الطويل للشمس.

ويفضل اختيار الملابس القطنية الفاتحة لأنها تعكس الحرارة وتمنح الجسم شعورًا أكبر بالراحة.

تنظيف البشرة بعد العودة للمنزل

بعد انتهاء الخروجات، ينصح بغسل الوجه جيدًا لإزالة العرق والأتربة وبقايا واقي الشمس، لأن تراكمها قد يؤدي إلى انسداد المسام وظهور الحبوب.

كما يمكن استخدام غسول لطيف مناسب لنوع البشرة مع وضع مرطب خفيف لاستعادة الترطيب المفقود.

الاهتمام بترطيب البشرة

الحرارة المرتفعة وأشعة الشمس قد تتسبب في جفاف البشرة بسرعة، لذلك ينصح باستخدام كريمات الترطيب خاصة قبل النوم، للحفاظ على نعومة الجلد وتقليل التهيج.

كما يمكن استخدام ماسكات طبيعية مهدئة مثل الزبادي أو الخيار لتقليل الاحمرار وإنعاش البشرة بعد التعرض للشمس.

الحذر من الوصفات العشوائية

يحذر أطباء الجلدية من استخدام خلطات مجهولة أو وضع الليمون مباشرة على البشرة قبل الخروج للشمس، لأن ذلك قد يسبب حروقًا وتصبغات صعبة العلاج.

كما يفضل تجربة أي منتج جديد على جزء صغير من الجلد أولًا لتجنب الحساسية.

علامات تستدعي الانتباه

إذا ظهرت حروق شديدة أو فقاعات أو احمرار مؤلم ومستمر بعد التعرض للشمس، يجب استشارة طبيب مختص، خاصة إذا صاحب ذلك ارتفاع في الحرارة أو دوخة.

ويؤكد الخبراء أن العناية بالبشرة خلال الصيف لا تتعلق فقط بالجمال، بل تعتبر خطوة مهمة لحماية الجلد من الأضرار طويلة المدى والحفاظ على صحته مع تكرار التعرض للشمس.

