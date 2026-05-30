الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أحمد حمدي يدرس عروضا مميزة بعد الرحيل عن الزمالك

رباب الهواري

يفاضل أحمد حمدي، لاعب الزمالك السابق، بين عدة عروض محلية وخارجية خلال الفترة الحالية، تمهيدًا لحسم وجهته المقبلة بعد انتهاء ارتباطه بالنادي بنهاية الموسم الجاري، وعدم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن تجديد عقده.

عروض عربية ومنافسة على ضم اللاعب

شهدت الأيام الأخيرة تلقي أحمد حمدي عددًا من العروض الجادة التي تسعى للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات المقبلة، في ظل اهتمام متزايد من أندية داخل مصر وخارجها. ويأتي ذلك بعد انتهاء مشواره مع الزمالك، ما جعله أحد أبرز اللاعبين المتاحين في سوق الانتقالات.

وكشفت مصادر مقربة من اللاعب أن هناك عرضًا رسميًا من أحد الأندية القطرية، بالإضافة إلى عرض آخر من نادٍ ليبي، بينما تراقب عدة أندية محلية موقفه عن قرب تمهيدًا للدخول في مفاوضات رسمية خلال الفترة القادمة.

اللاعب يضع الجانبين الفني والمالي في الاعتبار

ويحرص أحمد حمدي على دراسة جميع الخيارات المتاحة أمامه بعناية، حيث لا يقتصر اهتمامه على الجانب المالي فقط، بل يضع أيضًا الاعتبارات الفنية في مقدمة أولوياته. ويسعى اللاعب إلى الانضمام لفريق يمنحه فرصة المشاركة بانتظام واستعادة أفضل مستوياته خلال الموسم المقبل.

كما يأمل حمدي في خوض تجربة جديدة تساعده على تطوير مستواه الفني والبدني، وتمنحه فرصة تقديم الإضافة المطلوبة مع فريقه الجديد، سواء داخل الدوري المصري أو في إحدى الدوريات العربية.

القرار النهائي لم يُحسم بعد

ورغم تعدد العروض المطروحة على طاولته، لم يتخذ أحمد حمدي قراره النهائي حتى الآن، إذ يواصل تقييم جميع الخيارات المتاحة قبل الإعلان عن وجهته المقبلة بشكل رسمي.

وأكدت المصادر أن اللاعب يفضل التريث وعدم التسرع في اختيار ناديه الجديد، من أجل ضمان الاستقرار الفني والشخصي، إلى جانب الحصول على فرصة المشاركة الأساسية، وهو ما يعتبره العامل الأهم في المرحلة المقبلة من مسيرته الكروية

