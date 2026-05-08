عرضان عربيان يشعلان أزمة أحمد حمدي داخل الزمالك

كشف الإعلامي جمال الغندور، من مصدر بنادي الزمالك أن أحمد حمدي، لاعب وسط الفريق، تلقى عرضين للرحيل عن القلعة البيضاء بنهاية الموسم الجاري، أحدهما من نادٍ قطري والآخر من نادٍ ليبي، تمهيدًا للانتقال في صفقة انتقال حر.

وأكد عبر برنامج ستاد المحور، أن اللاعب استقر على عدم الاستمرار داخل الزمالك، في ظل تعثر مفاوضات التجديد ووصول العلاقة بينه وبين مسؤولي النادي إلى طريق مسدود خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف أن عقد أحمد حمدي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ولم تُعقد أي جلسات جديدة مع اللاعب لحسم ملف التجديد، وهو ما دفعه لاتخاذ قرار الرحيل وخوض تجربة جديدة خارج النادي.