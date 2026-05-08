جمال حمزة: غياب خوان بيزيرا مؤثر.. والزمالك يعاني من قلة البدائل

أكد جمال حمزة، لاعب الزمالك السابق، أن غياب اللاعب خوان بيزيرا يمثل أزمة كبيرة للفريق الأبيض، نظرًا لكونه أحد أهم مفاتيح اللعب داخل الفريق بفضل قدراته الفنية العالية.

وقال جمال حمزة خلال استضافته في برنامج “يا مساء الأنوار” مع الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2، إن الزمالك يعتمد بشكل أساسي على 12 أو 13 لاعب فقط، وهو ما يجعل الفريق يعاني من نقص واضح في البدائل خلال المباريات.

وأضاف أن الفريق بحاجة للخروج بنتيجة إيجابية في مباراة الذهاب، مع ضرورة تجهيز خوان بيزيرا لمواجهة الإياب المقرر إقامتها يوم 16 من الشهر الجاري على ستاد القاهرة الدولي في حال عدم جاهزيته للقاء السبت المقبل.

وأشار إلى أن جماهير الزمالك تدرك حجم الجهد المبذول من اللاعبين، وهو ما ظهر في المباريات الأخيرة من دعم واضح للفريق.

وأوضح أن الضغط الكبير الواقع على اللاعبين بسبب المنافسة على القمة والوصول إلى نهائي الكونفدرالية، تسبب في تذبذب مستوى بعض العناصر، وعلى رأسهم ناصر منسي، الذي تأثر نفسيًا بهذا الضغط مما انعكس على أدائه داخل الملعب.