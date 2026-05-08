خطة الزمالك لحل أزمة القيد والحصول على الرخصة الإفريقية

أكد الإعلامي أمير هشام، أن أسرة محمد شحاتة لاعب فريق الزمالك طالبوا اللاعب بالبقاء في الجزائر والتركيز مع الفريق الأبيض وخوض نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

وقال هشام عبر برنامجه مودرن سبورتس عبر قناة modern mti: الزمالك يركز في حصد لقب الكونفدرالية من أجل الحصول على 4 مليون دولار، خصوصا أنه قبل 31 مايو الجاري عليه تسوية حوالي 14 قضية من أجل الحصول على الرخصة الإفريقية للمشاركة في البطولات القارية، وهو تحدٍ صعب جدًا على إدارة النادي.

وأضاف: الزمالك وضع خطة أولى تتمثل في مخاطبة الكاف بالحصول على الرخصة بضمان مكافأة الكونفدرالية، والخطة الثانية بالحصول على مساهمات مالية من جانب رجال الأعمال ودفع الغرامة على أن يتم رد المبلغ لهم بعد الحصول على الكونفدرالية.

وواصل: الزمالك تواصل لاتفاق على تسوية 9 قضايا بشكل ودي وسيتم جدولة مستحقاتهم المالية.

وتابع: الزمالك يعمل بكل قوة من أجل إنهاء هذه الأزمة، لذلك يسعى بكل قوة للفوز بالكونفدرالية، وإن شاء الله يكون الفريق موفق في تلك المواجهة.

وأتم: ملف الصفقات مؤجل حاليًا في نادي الزمالك لحين تسوية القضايا والحصول على الرخصة الإفريقية.