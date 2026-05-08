ماهر همام: جمهور الزمالك عظيم ومؤثر

أعرب ماهر همام عن إعجابه بالمستوى الذي يقدمه معتمد جمال مع فريق الزمالك خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن المدرب نجح في ترك بصمة واضحة على أداء الفريق داخل الملعب، سواء من الناحية الفنية أو على مستوى الروح التي ظهر بها اللاعبون في المباريات الأخيرة.

وأوضح همام، خلال ظهوره في برنامج «الماتش» مع الإعلامي إيهاب الكومي عبر قناة صدى البلد￼، أن الزمالك أصبح أكثر تنظيمًا وانضباطًا تحت قيادة معتمد جمال، مشيرًا إلى أن الفريق بدأ يستعيد شخصيته المعروفة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على النتائج والأداء الجماعي.

وأضاف أن المدير الفني يتعامل بشكل جيد مع الظروف المختلفة التي يمر بها الفريق، ونجح في توظيف قدرات اللاعبين بالشكل المناسب، الأمر الذي ساهم في ظهور الزمالك بصورة قوية خلال الفترة الماضية، سواء في المنافسات المحلية أو على المستوى الفني داخل المستطيل الأخضر.

وحرص ماهر همام على توجيه التحية إلى جماهير الزمالك، مؤكدًا أنها تلعب دورًا مهمًا للغاية في دعم الفريق وتحفيز اللاعبين باستمرار، خاصة في الفترات الصعبة التي يحتاج فيها النادي إلى مساندة جماهيره.

وأشار إلى أن جماهير الزمالك تُعد أحد أهم عناصر القوة داخل النادي، لما تمتلكه من شغف وحماس كبيرين، موضحًا أن هذا الدعم الجماهيري المستمر كان له تأثير واضح في النتائج التي حققها الفريق مؤخرًا.

واختتم همام تصريحاته بالتأكيد أن استمرار جماهير الزمالك في مساندة الفريق يمنح اللاعبين والجهاز الفني دفعة معنوية كبيرة، تساعدهم على تجاوز الضغوط وتحقيق نتائج إيجابية، مشددًا على أن الجماهير تظل دائمًا كلمة السر في نجاح أي فريق كبير.