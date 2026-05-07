هشام نصر يدعم الزمالك قبل مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية

حرص المهندس هشام نصر نائب نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق في الجزائر، على التواجد في مران اليوم الخميس الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد نيلسون مانديلا في إطار الاستعداد للقاء اتحاد العاصمة الجزائري في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جاء ذلك من أجل مؤازرة اللاعبين والجهاز الفني قبل المواجهة المرتقبة أمام بطل الجزائر.

موعد مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

ويحل الزمالك ضيفًا على اتحاد العاصمة الجزائري في العاشرة مساء يوم السبت المقبل على ستاد 5 يوليو في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جدير بالذكر أن لقاء العودة سيقام في التاسعة مساء يوم 16 مايو الجاري على ستاد القاهرة الدولي .