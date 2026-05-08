الزمالك يسعى لحل أزمة التونسي أحمد الجفالي

أكد الإعلامي أمير هشام، أن أنيس بن ميم محامي أحمد الجفالي لاعب فريق الزمالك الذي تمت إعارته مطلع الموسم الحالي لنادي أبها السعودي، أن هناك تواصل حدث بالفعل معه لحل أزمة مستحقات موكله.

وقال هشام عبر برنامجه مودرن سبورتس عبر قناة modern mti: الزمالك تواصل معي لحل الأزمة الخاصة بمستحقات الجفالي وهو لديه 80 ألف دولار، وسوف يتم تسوية الأزمة قبل نهاية مايو بناء على تأكيدات مسئولي الزمالك.

وأضاف: الزمالك لابد أن يدفع ويسوى مع اللاعبين قبل نهاية شهر مايو الجاري، للحصول على الرخصة الإفريقية وحل أزمة القيد.