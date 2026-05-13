أجواء كوميدية ومواقف غير متوقعة.. طرح الإعلان التشويقي لـ محمود التاني

طرحت الشركة المنتجة الإعلان التشويقي الأول لفيلم “محمود التاني” من بطولة كزبرة وأحمد غزى ، والذى من المقرر طرحه خلال الأيام القادمة.

ومن الإعلان التشويقي ظهر أن أحداث فيلم «محمود التاني» تدور في إطار كوميدي حيث يواجه الأبطال مواقف غير متوقعة تتسبب في تغيير مجرى حياتهم، وسط سلسلة من المفارقات والمواقف الطريفة المرتبطة باسم “محمود”.

أبطال فيلم محمود التاني

وأعلنت شركة المنتج طارق الجنايني، عن انطلاق تصوير فيلم "محمود التاني" بطولة أحمد بحر "كزبرة"، أحمد غزي، كارولين عزمي، جنا الأشقر، تأليف إياد صالح، إخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج طارق الجنايني.

ونشرت الشركة المنتجة، الصور الأولى من انطلاق تصوير فيلم "محمود التاني"، عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وهذا ليس التعاون الأول ما بين أحمد بحر "كزبرة"، أحمد غزي وإياد صالح، وطارق الجنايني، حيث سبقوا وأن تعاونوا معا في فيلم "الحريفة"، ونجحوا في تحقيق نجاح كبير.

ونجح الجزء الثاني من فيلم "الحريفة" في تحقيق إيرادات مرتفعة في قائمة أعلى الإيرادات في تاريخ السينما المصرية.