بعد انتهاء التصوير .. كزبرة يروج لأحدث أفلامه محمود التاني

روج الفنان أحمد بحر الشهير بـ”كزبرة” لأحدث أفلامه المنتظرة "محمود التاني" والذى من المقرر طرحه قريبا فى دور العرض السينمائية.

وشارك كزبرة صورة عبر حسابه على انستجرام من خلال خاصية الاستوري برفقة المؤلف اياد صالح والفنان احمد غزي ، وكتب معلقا: القلم الجارح.

فيلم "محمود التاني"

فيلم "محمود التاني"، بطولة أحمد بحر "كزبرة"، أحمد غزي، كارولين عزمي، تامر هجرس، وجنا الأشقر، تأليف إياد صالح، إخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج طارق الجنايني.

فيلم " محمود الثاني"، يعد التعاون الثالث ما بين كل من أحمد بحر "كزبرة"، أحمد غزي وإياد صالح، وطارق الجنايني، أذ قدموا فيلم" "الحريفة"، الذي نجح الحدث الثاني من العمل "،في تحقيق إيرادات مرتفعة في قائمة أعلى الإيرادات في تاريخ السينما المصرية.م

وكانت مؤخرا، نشرت شركة TVision، صورا عبر حسابتها بمواقع التواصل الاجتماعي، لتعلن بها عن انطلاق تصوير فيلم "محمود التاني"، بحضور أبطال العمل.

وكانت أعلنت الشركة المنتجة لفيلم “ محمود التاني”، عن ظهور المطرب عصام صاصا خلال أحداث الفيلم.

ونجح صاصا في الفترة الأخيرة في تحقيق نجاح كبير من خلال أغاني المهرجانات الشهيرة التي يؤديها.