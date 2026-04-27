سيد الضبع يكتب : أسماء الله الحسنى .. بين قدسيتها وسوء الاستخدام في الأسواق

في مشهد قد يبدو عاديًا للبعض، لكنه يحمل دلالات تستحق التوقف، تنتشر في عدد من الأنشطة التجارية البسيطة — كالبقالات ومحال الخضار والمطاعم — مطبوعات ورقية تحمل أسماء ذات طابع ديني، قد يصل الأمر فيها إلى استخدام أسماء الله الحسنى على أكياس أو أوراق تغليف تُستخدم في الحياة اليومية.

ورغم أن هذا الاستخدام قد يكون بدافع البركة أو حسن النية، إلا أن نتائجه على أرض الواقع تطرح تساؤلات مهمة حول مدى ملاءمته واحترامه لقدسية هذه الأسماء.

فأسماء الله الحسنى لها مكانة عظيمة في وجدان المسلمين، فهي ليست مجرد كلمات تُكتب، بل تحمل معاني جليلة ترتبط بصفات الله سبحانه وتعالى، وقد أمرنا الله بتوقيرها وتعظيمها، كما جاء في قوله تعالى:"وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا"



ومن هنا، فإن استخدام هذه الأسماء في سياقات قد تعرضها للامتهان — ولو دون قصد — يثير إشكالًا حقيقيًا. فهذه المطبوعات، التي تُستخدم لتغليف السلع أو تقديم الطعام، ينتهي بها الحال في كثير من الأحيان إلى الإلقاء في القمامة أو الطرقات، وهو ما لا يليق على الإطلاق بقدسية أسماء الله الحسنى.

ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل يمتد إلى ظاهرة أخرى، حيث يقوم بعض أصحاب الأنشطة التجارية باستخدام أسمائهم الشخصية المركبة، مثل "عبدالله" أو "عبدالرحمن"، في تسمية المحال أو السوبر ماركت، ثم يتم طباعة هذه الأسماء على أكياس أو أوراق تغليف تُستخدم بشكل يومي، لتتكرر نفس الإشكالية بشكل غير مباشر.

وهنا، لا يتعلق الأمر بمنع الأسماء أو الاعتراض عليها، فهي أسماء طيبة ومحببة، لكن الإشكالية تكمن في طريقة الاستخدام، خاصة عندما تتحول هذه الأسماء إلى مطبوعات عرضة للامتهان دون قصد.

إن الحفاظ على قدسية الرموز الدينية لا يقتصر على دور المؤسسات فقط، بل يبدأ من وعي الأفراد وسلوكهم اليومي. فكما نحرص على احترام الأماكن المقدسة، يجب أن نحرص أيضًا على عدم وضع أسماء الله الحسنى في مواضع قد تُفقدها هذا التوقير.

ومن هنا، تبرز الحاجة إلى توعية مجتمعية بأهمية هذا الأمر، إلى جانب وضع ضوابط واضحة تمنع استخدام أسماء الله الحسنى في المطبوعات التجارية التي تُستخدم لمرة واحدة، حفاظًا على حرمتها وصونًا لمكانتها.

كما يمكن تشجيع أصحاب الأنشطة التجارية على استخدام أسماء بديلة أو تصميمات خالية من الألفاظ الدينية في المطبوعات اليومية، بما يحقق الغرض التجاري دون المساس بالقيم الدينية.

إن تعظيم شعائر الله لا يكون فقط في العبادات، بل يظهر كذلك في تفاصيل حياتنا اليومية، وفي الطريقة التي نتعامل بها مع كل ما يرتبط بالمعاني المقدسة.

وفي النهاية، تبقى الرسالة الأهم أن حسن النية لا يكفي وحده، بل يجب أن يقترن بالوعي، حتى لا تتحول الرغبة في الخير إلى سلوك قد يحمل — دون قصد — ما لا يليق.