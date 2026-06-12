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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

من هي سفيرة كأس العالم المكسيكية لعام 2026؟

سلمى حايك
سلمى حايك
محمد نبيل

على أرض الملعب الأسطوري أزتيكا في مكسيكو سيتي، وأمام ملايين المشاهدين حول العالم، وقفت سلمى حايك لتُضفي لمستها الخاصة على واحد من أكبر الأحداث الرياضية في العالم. 

تولّت الممثلة والمنتجة المكسيكية سلمى حايك منصب المضيفة الفخرية لحفل الافتتاح، بعد تعيينها سفيرة رسمية للبطولة، في لحظة جمعت بين الرياضة والفن والهوية في مشهد لا ينسى.


تُقام نسخة هذا العام من كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخ البطولة عبر ثلاث دول مستضيفة في آنٍ واحد: المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية وكندا. انطلقت المباراة الافتتاحية في ملعب أزتيكا بمكسيكو سيتي بين المكسيك وجنوب أفريقيا، في ملعب يحمل في جدرانه ذاكرة كروية لا مثيل لها. 

واستضاف ملعب أزتيكا افتتاح كأس العالم لأول مرة عام 1970، ليصبح بذلك الملعب الوحيد في العالم الذي يستضيف ثلاث حفلات افتتاح لكأس العالم، بعد نسخة 1986، و 2026.

استمر حفل الافتتاح نحو عشرين دقيقة، اختتمته المغنية الكولومبية شاكيرا بتأدية الأغنية الرسمية للمونديال بمشاركة النيجيري بورنا بوي، في مزيج يجمع بين البوب اللاتيني والإيقاعات الإفريقية.. 

ولدت سلمى حايك بينيل عام 1966 في مدينة كوتزاكوالكوس بالمكسيك، لأب لبناني الأصل وأم مكسيكية، لتحمل في شخصيتها جسراً حقيقياً بين ثقافتين غنيتين. 

بدأت مسيرتها في التمثيل على شاشات التلفزيون المكسيكي، قبل أن تشقّ طريقها بإصرار نحو هوليوود في مطلع التسعينيات، في وقت كانت فيه الأبواب شبه موصدة أمام الوجوه اللاتينية.

جاء تحولها الكبير عام 2002 حين أنتجت وجسّدت دور الفنانة الأيقونية فريدا كالو في فيلم "Frida"، الذي حصدت عنه ترشيحاً لجائزة الأوسكار عن فئة أفضل ممثلة، لتصبح أول امرأة لاتينية تُرشَّح في هذه الفئة في تاريخ الجائزة. 

الفيلم لم يكن مجرد عمل فني، بل كان إعلاناً بأن المرأة اللاتينية قادرة على صناعة السينما لا الوقوف فحسب أمام الكاميرا.

على مدى ثلاثة عقود، راكمت حايك رصيداً فنياً متنوعاً يجمع بين الكوميديا والدراما والأكشن، من "Desperado" مع أنطونيو بانديراس، إلى "Grown Ups" و"Magic Mike's Last Dance". 

سلمى حايك أفلام سلمى حايك صور سلمى حايك

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