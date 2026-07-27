البنك الأوروبي لإعادة الإعمار : مرونة سداد القروض متناهية الصغر عززت أرباح المشروعات

أظهرت دراسة حديثة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) أن منح المقترضين جداول سداد أكثر مرونة، تتناسب مع مواعيد تحقيق دخلهم، ساعد أصحاب المشروعات الصغيرة في المناطق الريفية بالمغرب على زيادة مبيعاتهم وأرباحهم، دون أن يؤثر سلبًا على التزامهم بسداد القروض.



وأوضحت الدراسة، التي استندت إلى تجربة شملت أكثر من ثلاثة آلاف متقدم للحصول على قروض من أكبر مؤسسة للتمويل الأصغر في المغرب، أنه جرى اختبار نوعين جديدين من القروض؛ الأول يمنح فترة سماح لمدة خمسة أشهر قبل بدء السداد، والثاني يحدد الأقساط وفق الإيرادات المتوقعة للمقترض.



وأشارت الدراسة إلى أن القروض ذات الأقساط المرنة حققت أفضل النتائج، إذ ساعدت أصحاب المشروعات الصغيرة على التوسع في أنشطتهم وزيادة أرباحهم، بينما لم تسجل القروض التي تضمنت فترة سماح تأثيرًا واضحًا.



وأكدت أن المنتجين الجديدين لم يؤديا إلى ارتفاع حالات التعثر في السداد، ما يشير إلى أن تصميم شروط السداد بما يتناسب مع طبيعة دخل المقترضين يمكن أن يزيد من فاعلية برامج التمويل الأصغر.