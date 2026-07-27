الأردن وقطر يؤكدان ضرورة خفض التصعيد وتنفيذ التفاهمات الأمريكية الإيرانية

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، خلال اتصال هاتفي اليوم مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، أهمية الالتزام بالحوار والدبلوماسية وتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، للحفاظ على أمن المنطقة وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

كما تناول الاتصال، في إطار التنسيق المستمر بين عمان والدوحة، آخر المستجدات الإقليمية، خاصة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشدد الصفدي والشيخ محمد بن عبد الرحمن على ضرورة التزام جميع الأطراف بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه ضمن مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، بما يشمل ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، للحفاظ على أمن المنطقة وصون المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية.

وجدد الجانبان دعم الأردن وقطر الكامل لجميع الجهود الهادفة إلى نزع فتيل التوتر، والتوصل إلى اتفاق شامل يعالج أسباب التصعيد، بما يحقق الأمن والاستقرار المستدامين في المنطقة.

وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين الأردن وقطر، وتوسيع التعاون في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.