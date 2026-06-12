أزمات خارج المستطيل الأخضر.. 6 ملفات تشعل كأس العالم 2026

يخوض منتخب إيران منافسات كأس العالم 2026 وسط العديد من التحديات والأزمات التي قد تؤثر على مشواره في البطولة، سواء على المستوى التنظيمي أو الجماهيري أو الأمني، قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب مصر في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ويستهل المنتخب الإيراني مشواره في البطولة بمواجهة نيوزيلندا يوم 15 يونيو، قبل أن يلتقي بلجيكا يوم 21 يونيو، ثم يختتم مباريات دور المجموعات بمواجهة منتخب مصر يوم 26 يونيو.

تهديد بإيقاف المباريات بسبب الجماهير

تأتي الأزمة الأولى بعدما لوحت السلطات الرياضية الإيرانية بإمكانية إيقاف مباريات المنتخب حال رفع أعلام غير معترف بها أو شعارات معادية للفريق داخل المدرجات، مؤكدة أنها أخطرت الاتحاد الدولي لكرة القدم بهذا الأمر، ما يثير مخاوف من حدوث أزمات تنظيمية خلال البطولة.

تحظى مباراة مصر وإيران باهتمام خاص، في ظل تزامنها مع فعاليات جماهيرية في مدينة سياتل، وهو ما دفع الجانب الإيراني للمطالبة بمنع أي أنشطة قد تؤثر على أجواء المباراة أو تثير الجدل خارج المستطيل الأخضر.

احتجاجات تطالب باستبعاد إيران

شهدت الفترة الماضية تنظيم احتجاجات أمام فعاليات تابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، طالبت باستبعاد المنتخب الإيراني من المشاركة في كأس العالم، ما يعكس استمرار الضغوط السياسية والإعلامية المحيطة بالفريق قبل انطلاق البطولة.

أزمة التذاكر والجماهير في كأس العالم

كما يواجه المنتخب الإيراني أزمة تتعلق بالجماهير، بعدما أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم سحب حصته من تذاكر المباريات قبل انطلاق البطولة، وهو ما قد يؤثر على الحضور الجماهيري والدعم المنتظر للفريق في المدرجات.

ترتيبات أمنية استثنائية

فرضت التوترات السياسية المحيطة بالبطولة ترتيبات أمنية خاصة على بعثة المنتخب الإيراني، حيث من المقرر أن تدخل البعثة إلى الولايات المتحدة قبل يوم واحد فقط من كل مباراة، وهو ما قد يؤثر على برنامج الإعداد والاستعداد الفني للاعبين.

الجدل حول تعيين حكم صومالي

وتضاف إلى هذه الملفات أزمة جديدة تتعلق بالتحكيم، بعد الجدل الذي صاحب تعيين حكم صومالي لإدارة إحدى مباريات المنتخب الإيراني في البطولة، وهو ما أثار نقاشًا واسعًا بين الجماهير ووسائل الإعلام، وسط ترقب لأداء الطاقم التحكيمي خلال المواجهات المرتقبة.

وتبقى هذه الملفات بمثابة تحديات حقيقية أمام المنتخب الإيراني، الذي يسعى لتجاوز الأزمات والتركيز على تحقيق نتائج إيجابية في مشواره بالمونديال، خاصة قبل المواجهة المنتظرة أمام منتخب مصر في ختام دور المجموعات.