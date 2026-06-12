قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد انتشار الفيديو.. ضبط سيارة نصف نقل محملة بدواجن نافقة بالشرقية
الكشف عن راتب حسين عموتة مع الأهلي.. وهذه حقيقة حصوله على 220 ألف دولار
أزمات خارج المستطيل الأخضر.. 6 ملفات تشعل كأس العالم 2026
تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني في 112 موقعاً أثرياً ومتحفاً ومقبرة ملكية| تفاصيل
مفتي الجمهورية من ماليزيا: تمكين الشباب ضرورة حضارية واستثمار في الحاضر والمستقبل
منعش ولذيذ ومرطب في الحر …عصير بطيخ بالليمون والنعناع
تصادم قطار بسيارة ملاكي في السويس يتسبب في حريق وتوقف الحركة
الأرصاد تحذر: ظاهرة مناخية تزيد الإحساس بارتفاع درجة الحرارة خلال طقس اليوم
وليد سليمان يوجه الدعم لوائل جمعة بعد تعيينه مديرا للكرة بالأهلي
خطيب المسجد النبوي: متابعة السيرة النبوية سبب للهداية والفلاح والسعادة فى الدارين
قرارات رئاسية لدعم المواطن.. الرئيس السيسي يوافق على تحسين أجور الإسعاف ويوجّه برفع كفاءة الرعاية الصحية
مصرع 3 أشخاص إثر غرق قارب قبالة ميناء باسير بانجانج في سنغافورة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أزمات خارج المستطيل الأخضر.. 6 ملفات تشعل كأس العالم 2026

كأس العالم
كأس العالم
حمزة شعيب

يخوض منتخب إيران منافسات كأس العالم 2026 وسط العديد من التحديات والأزمات التي قد تؤثر على مشواره في البطولة، سواء على المستوى التنظيمي أو الجماهيري أو الأمني، قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب مصر في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ويستهل المنتخب الإيراني مشواره في البطولة بمواجهة نيوزيلندا يوم 15 يونيو، قبل أن يلتقي بلجيكا يوم 21 يونيو، ثم يختتم مباريات دور المجموعات بمواجهة منتخب مصر يوم 26 يونيو.

تهديد بإيقاف المباريات بسبب الجماهير

تأتي الأزمة الأولى بعدما لوحت السلطات الرياضية الإيرانية بإمكانية إيقاف مباريات المنتخب حال رفع أعلام غير معترف بها أو شعارات معادية للفريق داخل المدرجات، مؤكدة أنها أخطرت الاتحاد الدولي لكرة القدم بهذا الأمر، ما يثير مخاوف من حدوث أزمات تنظيمية خلال البطولة.

تحظى مباراة مصر وإيران باهتمام خاص، في ظل تزامنها مع فعاليات جماهيرية في مدينة سياتل، وهو ما دفع الجانب الإيراني للمطالبة بمنع أي أنشطة قد تؤثر على أجواء المباراة أو تثير الجدل خارج المستطيل الأخضر.

احتجاجات تطالب باستبعاد إيران

شهدت الفترة الماضية تنظيم احتجاجات أمام فعاليات تابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، طالبت باستبعاد المنتخب الإيراني من المشاركة في كأس العالم، ما يعكس استمرار الضغوط السياسية والإعلامية المحيطة بالفريق قبل انطلاق البطولة.

أزمة التذاكر والجماهير في كأس العالم 

كما يواجه المنتخب الإيراني أزمة تتعلق بالجماهير، بعدما أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم سحب حصته من تذاكر المباريات قبل انطلاق البطولة، وهو ما قد يؤثر على الحضور الجماهيري والدعم المنتظر للفريق في المدرجات.

ترتيبات أمنية استثنائية

فرضت التوترات السياسية المحيطة بالبطولة ترتيبات أمنية خاصة على بعثة المنتخب الإيراني، حيث من المقرر أن تدخل البعثة إلى الولايات المتحدة قبل يوم واحد فقط من كل مباراة، وهو ما قد يؤثر على برنامج الإعداد والاستعداد الفني للاعبين.

الجدل حول تعيين حكم صومالي

وتضاف إلى هذه الملفات أزمة جديدة تتعلق بالتحكيم، بعد الجدل الذي صاحب تعيين حكم صومالي لإدارة إحدى مباريات المنتخب الإيراني في البطولة، وهو ما أثار نقاشًا واسعًا بين الجماهير ووسائل الإعلام، وسط ترقب لأداء الطاقم التحكيمي خلال المواجهات المرتقبة.

وتبقى هذه الملفات بمثابة تحديات حقيقية أمام المنتخب الإيراني، الذي يسعى لتجاوز الأزمات والتركيز على تحقيق نتائج إيجابية في مشواره بالمونديال، خاصة قبل المواجهة المنتظرة أمام منتخب مصر في ختام دور المجموعات.

كأس العالم كأس العالم 2026 المونديال اخبار كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

1160 جنيهًا.. قفزة مفاجئة في أسعار الذهب اليوم الجمعة 12-6-2026.. عيار 21 بكام؟

ابراهيم عبد الجواد

إبراهيم عبد الجواد يكشف عن أولي صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

تبدأ بعد 8 أيام| جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 ..مواعيد رسمية نهائية

صلاة الجمعة

أيهما أفضل أصلي تحية المسجد أم أستمع لخطبة الجمعة؟.. أمين الفتوى يجيب

أمريكا وإيران

العقوبات ومضيق هرمز.. النص الكامل لمذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران لوقف الحرب

الدكتور لطفي مرعي

بعد 5 أيام من الواقعة.. وفاة المتهم بقتل دكتور جامعي في المنوفية.. تفاصيل

دعاء يوم الجمعة لقضاء الحاجة

دعاء يوم الجمعة لقضاء الحاجة.. احرص عليه حتى غروب الشمس

سعد الصغير والراقصة شمس

سعد الصغير يكشف المستور في أزمته مع الراقصة شمس: اتعرضت للابتزاز والتهديد وما حصلش جواز بينا

ترشيحاتنا

مختارات من كلاسيكيات زمن الفن الجميل

كلاسيكيات تراثية فى معهد الموسيقى العربية

الفنانة چيدا منصور

چيدا منصور تواجه أزمات المراهقة في مسلسل Underage

ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب تشارك أجواء صيفية مميزة من عطلتها.. صور

بالصور

وزير الري ونائب محافظ الشرقية يتفقدان تطهير ترعة السعيدية بأبو حماد

وزير الري
وزير الري
وزير الري

من هي سفيرة كأس العالم المكسيكية لعام 2026؟

سلمى حايك
سلمى حايك
سلمى حايك

طريقة عمل طاجن لسان العصفور في الفرن.. وصفة شهية بطعم المطاعم

طريقة عمل طاجن لسان العصفور في الفرن.. وصفة شهية بطعم المطاعم
طريقة عمل طاجن لسان العصفور في الفرن.. وصفة شهية بطعم المطاعم
طريقة عمل طاجن لسان العصفور في الفرن.. وصفة شهية بطعم المطاعم

بعد 18 عاما من الانتظار.. 220 أسرة تستغيث لتسليم شقق أبراج الياسمين بالزقازيق

جانب من الاستغاثة
جانب من الاستغاثة
جانب من الاستغاثة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

المزيد