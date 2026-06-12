أوضة اللبس واستقلالية القرار.. 6 ملفات تنتظر حسين عموتة حال قيادة الأهلي

اقترب المغربي حسين عموتة من تولي القيادة الفنية للنادي الأهلي، وسط ترقب للإعلان الرسمي عن الجهاز الفني الجديد، في وقت ينتظر المدرب عدد من الملفات المهمة التي تحتاج إلى حسم سريع استعدادًا للموسم المقبل.

ويأتي على رأس هذه الملفات اختيار مقر المعسكر الإعدادي الخارجي، حيث يدرس النادي إقامة فترة الإعداد في إسبانيا، على أن يتم التنسيق مع المدير الفني الجديد بشأن البرنامج التحضيري والمباريات الودية.

كما ينتظر عموتة حسم موقف اللاعبين العائدين من الإعارة، وتقييمهم فنيًا قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن استمرارهم مع الفريق أو رحيلهم خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ومن الملفات المهمة أيضًا تجديد عقود اللاعبين التي تنتهي بنهاية الموسم، للحفاظ على استقرار القوام الأساسي للفريق قبل انطلاق المنافسات المحلية والقارية.

وعلى مستوى التدعيمات، يسعى الأهلي إلى إبرام صفقات قوية، خاصة في مركز المهاجم الصريح، لتلبية احتياجات الجهاز الفني ودعم الخط الأمامي بعناصر قادرة على صناعة الفارق.

كما يبرز ملف إعادة الانضباط داخل غرفة الملابس كأحد أبرز التحديات المنتظرة، في ظل رغبة الإدارة في فرض حالة من الالتزام والاستقرار داخل الفريق خلال المرحلة المقبلة.

ويظل منح المدير الفني الاستقلالية الكاملة في القرارات الفنية من أهم الملفات، سواء فيما يتعلق باختيار التشكيل أو تحديد قائمة الراحلين والصفقات الجديدة، بما يضمن تنفيذ رؤيته الفنية دون تدخلات، ويساعد على بناء مشروع رياضي مستقر للمستقبل.