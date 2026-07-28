مدرب غزل المحلة: التعادل مع المالية لا يعكس سير المباراة ونعد الجماهير بإسعادهم

أكد أحمد خطاب، المدير الفني لفريق غزل المحلة، أن التعادل أمام مالية كفر الزيات بنتيجة 1-1 في المباراة الودية لا يعكس مجريات اللقاء، مشددًا على أن النتيجة ليست المقياس الحقيقي خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.

وقال خطاب: "إحنا بنشتغل على أهداف مختلفة من النواحي البدنية، وبننفذ حملًا تدريبيًا عاليًا جدًا، لأن ده الأسبوع الأعلى شدة في الهرم البدني لفترة الإعداد، واللي اتفرج على المباراة شاف إننا لعبنا مباراة من طرف واحد، والنتيجة غير معبرة خالص."

وأوضح المدير الفني أن الجهاز الفني يركز في المرحلة الحالية على رفع المعدلات البدنية والفنية للاعبين، مؤكدًا أن المباريات الودية هدفها الأساسي تجهيز الفريق بأفضل صورة قبل انطلاق منافسات الموسم.

ووجّه خطاب رسالة إلى جماهير غزل المحلة، قائلًا: "بشكرهم على تواجدهم وتشجيعهم، وبنوعدهم دايمًا إننا هنتعب ونشتغل لإسعادهم، ونكون عند حسن ظنهم طوال الموسم."