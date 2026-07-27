غزل المحلة يشارك في انتخابات مجلس رابطة الأندية .. ويجدد الثقة في أحمد دياب

شارك نادي غزل المحلة، اليوم، في أعمال الجمعية العمومية لرابطة الأندية المصرية المحترفة، والتي شهدت انتخاب مجلس إدارة الرابطة للموسم الرياضي 2026-2027.

وحضر ممثلًا عن نادي غزل المحلة كل من المهندس تامر خليل والكابتن وائل شكر، نيابة عن المهندس وليد خليل، رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم.

ويهنئ نادي غزل المحلة النائب أحمد دياب بمناسبة تجديد الثقة في رئاسته لرابطة الأندية المصرية المحترفة، كما يتقدم بالتهنئة لأعضاء مجلس الإدارة الجديد، متمنيًا لهم التوفيق في مهامهم، ولمنافسات الموسم الجديد المزيد من النجاح والاستقرار بما يخدم الكرة المصرية.