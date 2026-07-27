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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هاني أبوريدة : هذه أسباب اختيار شوقي غريب وعصام عبد الفتاح باتحاد الكرة

هاني أبوريدة
هاني أبوريدة
حسام الحارتي

قال المهندس هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة إن تعيين شوقي غريب في منصب المدير الفني للاتحاد جاء نتيجة نجاحاته الكبيرة سواء كلاعب أو مدرب، موضحا في تصريحاته لبرنامج "الصورة" بقناة "النهار" مع الإعلامية لميس الحديدي أن دور المدير الفني للاتحاد يتمثل في التخطيط للمستقبل والاهتمام بالمراحل السنية.

أكد أبوريدة أن شوقي غريب كان لاعباً دولياً كبيرا ويمتلك كفاءة كبيرة بنجاحاته الرائعة مع منتخب الشباب بحصد برونزية كأس العالم تحت 20 عاماً في نسخة 2001 بجانب تحقيق لقب كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً والتأهل للأولمبياد بخلاف عمله لسنوات مع المعلم حسن شحاتة في الجيل الذهبي للمنتخب.

أوضح أن دور المدير الفني لاتحاد الكرة تنظيمي وتنسيقي بين المنتخبات موضحاً أن التعيينات الجديدة في اتحاد الكرة جاءت لأن شوقي غريب وعصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام من أهل الخبرة والكفاءة والتاريخ العريق.

شدد على أن المدير الفني لاتحاد الكرة دوره إعادة تقييم جميع اللاعبين وتجهيز المنتخبات والمسابقات بالصورة المطلوبة وسيكون مسئولا بشكل مباشر عن الجوانب الإدارية والخبرات الفنية الخاصة بهذه النقطة.

أشار إلى أن نجاح المنتخب في كأس العالم تحت قيادة المدرب حسام حسن ساهم في تغيير تفكير الاتحاد نحو تعيين مدير فني مصري للاتحاد، مشيرا إلى أن حلمي طولان المدير الفني السابق لمنتخب مصر الثاني لا يتحمل مسئولية الخروج المبكر من كأس العرب ولكن السبب الرئيسي كان ضيق الوقت من أجل تجهيز اللاعبين بشكل مثالي للبطولة.

وعن اختيار عصام عبد الفتاح رئيساً للجنة الحكام، أشار إلى أن تجربة أوسكار رويز ساهمت في الدفع بعناصر جديدة في مجال التحكيم المصري بجانب مشاركة طاقم تحكيم مصري لأول مرة في كأس العالم.

وعن خلافات عصام عبد الفتاح مع النادي الأهلي، أكد أن الاختيار أمر يرجع لخبرات وكفاءة عبد الفتاح ومن غير المقبول تصوير الأمر على أنه ضد النادي الأهلي والذي تجمعنا به علاقة وطيدة ولكن من الوارد وجود اختلاف في وجهات النظر، موضحاً أن عصام أدار لجنة الحكام في الإمارات وسوريا ويمتلك خبرات كبيرة في هذا المجال وبالتالي يملك علاقات رائعة في الاتحادين الأفريقي والدولي.

أكد أبو ريدة أن هناك خطط واضحة لتطوير منظومة التحكيم ومتابعة سياسة الدفع بعناصر جديدة والاستعانة بوجوه شابة، مشيدا بما قدمه طاقم التحكيم المصري بقيادة أمين عمر خاصة أنهم قدموا مستويات رائعة في كأس العالم الأخيرة.

المهندس هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة شوقي غريب عصام عبد الفتاح أوسكار

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