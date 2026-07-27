أحمد دياب بعد انتخابه رئيسًا لرابطة الأندية للموسم السادس: بداية جديدة بثقة كبيرة

أعرب النائب أحمد دياب عن سعادته بتجديد الثقة في انتخابه رئيسًا لرابطة الأندية المصرية المحترفة لموسم 2026-2027، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل بداية جديدة لمواصلة العمل على تطوير الكرة المصرية.



وقال دياب ،: "الحمد لله.. بداية جديدة بثقة كبيرة. سعيد بتجديد الثقة بانتخابي رئيسًا لرابطة الأندية المصرية المحترفة لموسم 2026-2027."



وأضاف: "هذه الثقة تمثل حافزًا لمواصلة العمل مع جميع الأندية والشركاء من أجل تطوير المسابقة، والارتقاء بكرة القدم المصرية، والبناء على ما تحقق خلال الفترة الماضية."



واختتم رسالته بتوجيه الشكر لكل من منحه الثقة، مؤكدًا: "شكرًا لكل من منحني ثقته.. ووعد بمزيد من العمل والإنجاز.