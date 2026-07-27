بالتزكية.. أحمد دياب رئيسا لرابطة الأندية في الموسم الجديد

أسفرت انتخابات رابطة أندية القسم الأول عن فوز أحمد دياب برئاسة الرابطة بالتزكية، ليتولى قيادة مجلس الإدارة خلال الموسم الكروي الجديد.

كما حسمت الانتخابات عضوية مجلس إدارة الرابطة، بفوز كل من إبراهيم الكفراوي، وخالد رفعت، وخالد شكري، ومحمد شعبان الخولي.

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، يوم الاثنين المقبل، اسمي العضوين المرشحين من جانب الاتحاد لاستكمال تشكيل مجلس إدارة رابطة الأندية، وفقًا للوائح المنظمة لعمل الرابطة.

ويمثل المجلس الجديد بداية مرحلة جديدة في إدارة مسابقات الدوري الممتاز، وسط تطلعات الأندية لتطوير منظومة المسابقة والارتقاء بالجوانب التنظيمية والتسويقية خلال الموسم المقبل.

