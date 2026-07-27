انطلاق انتخابات رابطة الأندية.. حضور كامل للمرشحين وخالد رفعت يمثل الزمالك

انطلقت منذ قليل انتخابات مجلس إدارة رابطة أندية القسم الأول، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك بعد اكتمال وصول جميع المرشحين وممثلي الأندية المشاركة في عملية التصويت.

وشهدت الانتخابات حضور الأستاذ خالد رفعت ممثلًا لنادي الزمالك، للمشاركة في أعمال الجمعية العمومية واختيار مجلس إدارة الرابطة الجديد، الذي سيتولى إدارة شؤون المسابقة خلال الموسم المقبل.

وتترقب الأندية نتائج الانتخابات، التي ستحدد تشكيل مجلس إدارة رابطة الأندية، في ظل أهمية المرحلة المقبلة وما تشهده من ملفات تنظيمية وتطويرية تخص مسابقة الدوري الممتاز.

