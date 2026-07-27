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رئيس الزمالك يتقدم بشكوى لـ"الأعلى للإعلام" ضد الإعلامي أمير هشام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المجلس الأعلى للإعلام يتسلم شكوى رئيس الزمالك ضد أمير هشام

أمير هشام
أمير هشام
حسن العمدة

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تلقيه شكوى رسمية من حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، ضد الإعلامي أمير هشام، مقدم برنامج "مودرن سبورت" المذاع عبر قناة "مودرن إم تي أي".

وأوضح المجلس أن الشكوى تضمنت اتهام الإعلامي بتوجيه اتهامات والتشكيك في الذمم المالية ونزاهة مجلس إدارة نادي الزمالك، وهو ما اعتبره النادي مخالفة للضوابط والمعايير والأكواد الإعلامية الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وقرر المجلس إحالة الشكوى إلى لجنة الشكاوى المختصة، لبحث ما ورد فيها ودراستها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للوائح والقوانين المنظمة.

كان نادي الزمالك قد أعلن، في بيان رسمي، تقدمه بشكوى ضد أمير هشام، مؤكدًا أن ما ورد في حلقتي الأربعاء والخميس من برنامجه تضمن تجاوزات بحق النادي وتشكيكًا في الذمم المالية لأعضاء مجلس الإدارة.

وشدد الزمالك على أن مجلس الإدارة سيتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوق النادي ومسؤوليه، مؤكدًا أن أي تجاوز أو إساءة بحق النادي أو مسؤوليه، سواء عبر القنوات الفضائية أو منصات التواصل الاجتماعي، سيقابل بالإجراءات القانونية المناسبة.

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حسين لبيب نادي الزمالك أمير هشام

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