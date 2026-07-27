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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد الغندور: جمهور الزمالك "البطل الحقيقي".. والكيانات أكبر من الأفراد

الزمالك
الزمالك
علا محمد

أشاد الإعلامي خالد الغندور بجوائز الأفضل في الموسم الكروي ، مؤكدًا أن سيطرة نادي الزمالك على معظم الجوائز الفردية والجماعية ترسل "رسائل مهمة " عن قيمة الكيانات وتاريخها.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي على فيسبوك:"اللي يتأمل جوايز امبارح ويشوف الزمالك أفضل فريق، معتمد جمال أفضل مدير فني، بيزيرا أفضل جناح يمين، عدي الدباغ أفضل راس حربة، محمد إسماعيل وحسام عبد المجيد أفضل قلبين دفاع، محمد إبراهيم افضل لاعب صاعد.. لازم يفهم شوية رسايل مهمة جدا جدا جدا".

واضاف الغندور ؛"التاريخ لا يضيع: "إن الاسم والكيان اللي اتأسسوا على مدار أكتر من 115 سنة.. عمر قيمتهم ما بتتهز قصاد شوية ظروف مهما كانت صعبة".

وتابع : "جمهور الزمالك السنة دي هو البطل الحقيقي.. هو اللي كان بيحرس قيمة ناديه طول الموسم"

وأوضح :"الزمالك الموسم ده أثبت إن الفلوس مهما كانت مهمة، وهي مهمة، بس عمرها ما كانت ولا هتكون أهم حاجة".

و أشار :"الكيان أهم من الأفراد، أثبت إن الكيانات العظيمة أهم بكتير جدا جدا من الأفراد".


وختم حديثه ؛"الكيانات الجماهيرية الضخمة زي الاهلي والزمالك
لا وقفت على لاعب ولا هتقف على لاعب
ربنا يوفق الجميع 
وموسم جديد سعيد على كل الرياضيين والمصريين
ومبروك للزمالك
وقبله مبروك لجمهور الزمالك".

الإعلامي خالد الغندور خالد الغندور الموسم الكروي الزمالك الجوائز الفردية

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