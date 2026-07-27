اجتماع في الزمالك لتقريب وجهات النظر بشأن شركة الكرة

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن جلسة جديدة اليوم في نادي الزمالك بهدف تقريب وجهات النظر خصوصا في ملف إنشاء شركة الكرة.

وقال حتحوت خلال تصريحاته : الزمالك، متوقع يعقد جلسة ودية بين المسؤولين داخل النادي، في محاولة لتقريب وجهات النظر حول عدد من الملفات، أبرزها ملف شركة الكرة.

وواصل: المؤيدون لفكرة منح المستثمر 60% مقابل 40% للنادي شايفين إن ده هيحقق استدامة مالية، وإن ظروف الزمالك الحالية لا تسمح بوضع شروط كتير، خاصة إن الهدف الأساسي هو تسهيل الديون، وبالتالي النسبة دي مناسبة للظرف الحالي.



وأردف: في المقابل، المعترضون شايفين إن الزمالك مش من الصح يبيع الأسهم وهو عنده ديون، لأن البراند نفسه مش في أعلى حالاته، وبالتالي النادي هيبيع بالخسارة وبقيمة أقل من قيمته الحقيقية بسبب الظروف الحالية