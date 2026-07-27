ماذا يحدث في شركة الكرة بالزمالك؟ جلسة مرتقبة لتقريب وجهات النظر

تشهد أروقة نادي الزمالك، اليوم، جلسة ودية بين عدد من المسؤولين داخل النادي، في محاولة لتقريب وجهات النظر بشأن عدد من الملفات المهمة، يأتي في مقدمتها ملف شركة الكرة، وذلك وفقًا لما كشفه الإعلامي هاني حتحوت عبر حسابه على موقع "فيسبوك".

وأوضح حتحوت أن هناك انقسامًا في الآراء بشأن نسبة الشراكة المقترحة مع المستثمر، حيث يرى المؤيدون لفكرة منح المستثمر 60% مقابل احتفاظ النادي بنسبة 40%، أن هذه الخطوة ستساهم في تحقيق الاستدامة المالية للنادي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأشار أصحاب هذا الرأي إلى أن الزمالك يمر بمرحلة مالية صعبة، وأن الهدف الأساسي من دخول المستثمر هو المساهمة في تسوية الديون وتخفيف الأعباء المالية، وهو ما يجعل هذه النسبة مناسبة في الوقت الراهن.

في المقابل، يرفض المعترضون هذا الطرح، مؤكدين أن بيع أسهم شركة الكرة في ظل وجود ديون كبيرة سيؤدي إلى تقييم أقل من القيمة الحقيقية للنادي، معتبرين أن العلامة التجارية للزمالك ليست في أفضل حالاتها حاليًا، وهو ما قد يتسبب في بيع جزء من أسهم الشركة بخسارة مقارنة بقيمتها المستقبلية بعد تحسن الأوضاع المالية والإدارية.

ومن المنتظر أن تسفر الجلسة عن تقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة، تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبل شركة الكرة وآلية دخول المستثمر خلال الفترة المقبلة.