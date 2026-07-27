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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يؤمن مستقبل مهاجمه الشاب.. أيمن أمير عبد العزيز يجدد عقده 4 مواسم

أيمن أمير عبد العزيز
أيمن أمير عبد العزيز
حسن العمدة

حسم نادي الزمالك ملف مستقبل مهاجمه الشاب أيمن أمير عبد العزيز، بعدما جدد تعاقده مع الفريق لمدة أربعة مواسم، ليستمر ضمن صفوف القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وكشف أحمد رأفت، وكيل اللاعب، أن أيمن أمير عبد العزيز مستمر مع الزمالك، بعدما تم تعديل وتجديد عقده لمدة أربع سنوات، لينهي بذلك الجدل حول مستقبله.

وجاء قرار التجديد رغم تلقي اللاعب عدة عروض خلال الفترة الماضية، أبرزها من البنك الأهلي، الذي دخل في مفاوضات متقدمة لضمه بعد عدم قيده في القائمة الأولى للزمالك، بالإضافة إلى عرض من أحد الأندية التركية.

وسبق للمهاجم الشاب أن خاض فترة معايشة مع نادي فنربخشة التركي عام 2024، قبل أن يواصل مشواره مع الزمالك، الذي صعد إلى الفريق الأول قبل موسمين.

وشارك أيمن أمير عبد العزيز في ثلاث مباريات مع الزمالك خلال الموسم الماضي، ونجح في صناعة هدف واحد، وسط تطلعات للحصول على فرصة أكبر مع الفريق خلال الموسم الجديد.
 

نادي الزمالك الزمالك أيمن أمير عبد العزيز

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