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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أبوريدة ودياب يستقبلان رؤساء الأندية على هامش انتخابات رابطة القسم الأول

هاني أبو ريدة يجتمع مع رؤساء الأندية للقسم الأول
هاني أبو ريدة يجتمع مع رؤساء الأندية للقسم الأول
حمزة شعيب

استقبل المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، والنائب أحمد دياب، رؤساء ومندوبي أندية الدوري الممتاز، على هامش اجتماع الجمعية العمومية الخاص بانتخاب مجلس إدارة رابطة أندية القسم الأول.

وشهد اللقاء حضور عدد من مسؤولي اتحاد الكرة، في مقدمتهم خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد، ووليد درويش عضو مجلس الإدارة، والدكتور مصطفى عزام الأمين العام للاتحاد.

ويأتي اجتماع الأندية في إطار الاستعداد لانتخاب مجلس إدارة جديد لرابطة أندية القسم الأول، ومناقشة الملفات الخاصة بمستقبل المسابقات المحلية وسبل تطوير منظومة الكرة المصرية خلال الفترة المقبلة.

وأكد مسؤولو اتحاد الكرة على أهمية التعاون مع الأندية والعمل المشترك من أجل الارتقاء بمستوى الدوري المصري وتعزيز التنظيم الإداري والفني للمنافسات.

احمد دياب رؤساء الأندية انتخابات رابطة القسم الأول هاني ابو ريدة

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