باكستان تدين الهجوم بطائرات مسيرة على السعودية

أدانت باكستان الهجمات التي حاولت استهداف منشآت بترولية في السعودية بطائرات مسيرة.



وقالت الخارجية الباكستانية، في بيان، إن هذه "الهجمات الاستفزازية تشكل تهديدا خطيرا للسلام والاستقرار في المنطقة بأسرها"، مؤكدة تضامن باكستان مع السعودية.

كما شددت الوزارة على دعمها القوي والثابت لسيادة السعودية وأمنها وسلامة أراضيها.

ومن جانبها، أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجمات العدوانية بطائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية، والتي حاولت استهداف منشآت بترولية بالمنطقتين الشرقية والرياض في المملكة العربية السعودية.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها أوردته وكالة الأنباء الإماراتية، أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة العربية السعودية، وتهديدا لأمنها واستقرارها.

وجددت الوزارة الإماراتية تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.