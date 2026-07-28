«الداخلية العرب» يدين العمليات الإرهابية التي استهدفت منشآت بترولية بالرياض

ادانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بأشد العبارات العدوان الغادر الذي حاولت من خلاله المليشيات الإرهابية التابعة لإيران استهداف منشآت بترولية في المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض بطائرات مسيرة تمكنت قوات الدفاع الجوية السعودية - بحمد الله - من اعتراضها وتدميرها.

وقالت الأمانة العامة للمجلس فى بيان لها إذ تدين هذا العدوان الإجرامي الذي يعد انتهاكا سافرا للقوانين والأعراف الدولية وتقويضا للجهود الرامية إلى خفض التصعيد، فإنها تؤكد تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، ومساندتها المطلقة لكل الإجراءات التي تتخذها لصد هذه الإعتداءات الإرهابية والدفاع عن أمنها وحماية منشآتها وأعيانها المدنية ومواطنيها والمقيمين فيها، كما تشيد بالأدوار البطولية التي تقوم بها القوات الجوية السعودية الباسلة في مجابهة تلك التهديدات والتصدي لكل المحاولات التي تستهدف أراضي المملكة وتسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.





