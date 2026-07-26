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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

غزل المحلة يواجه مالية كفر الزيات وديًا غدًا بحضور الجماهير

غزل المحلة
غزل المحلة
حسام الحارتي

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة مباراة ودية أمام نظيره مالية كفر الزيات، غدًا الإثنين، في تمام الساعة السادسة مساءً، على استاد غزل المحلة، وذلك ضمن استعدادات الفريق لانطلاق منافسات الموسم الجديد.

ومن المقرر أن تُقام المباراة بحضور الجماهير، في إطار منح الجهاز الفني بقيادة أحمد خطاب فرصة للاعبين لاكتساب مزيد من الانسجام والجاهزية الفنية، قبل الدخول في المرحلة الأخيرة من فترة الإعداد.

وتأتي مواجهة مالية كفر الزيات ضمن سلسلة المباريات الودية التي وضعها الجهاز الفني لتجهيز الفريق بالشكل الأمثل، قبل انطلاق منافسات الدوري الممتاز، 


 

عزل المحلة الدوري الدوري المصري مالية كفر الزيات

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