قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جاري الرصد.. رفعت فياض يكشف عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة
تغطية خاصة| مؤشرات النجاح 80٪؜.. تفاصيل جديدة عن نتيجة الثانوية العامة
انتهاء التوقيت الصيفي 2026 بتأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا في هذا الموعد
غزل المحلة يضم الدولي الجزائري فارس نشاط ظهير أيمن شبيبة القبائل
مساعد وزير الخارجية الإيراني: لن نسمح بهيمنة أمريكية على مضيق هرمز
تحذير عاجل عن عاصفة ترابية قادمة من شمال السودان.. ماذا سيحدث؟
لميس الحديدي : برنامج“ الصورة ”مستمر في شهر أغسطس هذا العام .. وأخدنا الاجازة خلاص
الأهلي والزمالك والعميد .. 6 قرارات حاسمة في اجتماع اتحاد الكرة
عمرو عبد العزيز : أستعد لمسلسل جديد ومسرحية شتوية.. وفيلم «الحافي» مفاجأة | خاص
التموين تحدد 7 معايير لاستبعاد غير المستحقين والتظلمات مستمرة دون موعد نهائي للإغلاق
الباز: جماعة الإخوان تسعى لإثارة الفوضى.. والإعلام مستمر في كشف مخططاتها
البث : إسرائيل استعدت لضربة قوية على إيران ليل السبت .. وترامب أرجأ التنفيذ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

غزل المحلة يضم الدولي الجزائري فارس نشاط ظهير أيمن شبيبة القبائل

الجزائري فارس نشاط
الجزائري فارس نشاط
حسام الحارتي

أنهت لجنة التعاقدات بنادي غزل المحلة إجراءات التعاقد مع الدولي الجزائري فارس نشاط، الظهير الأيمن لنادي شبيبة القبائل الجزائري، بعقد يمتد لموسمين.

وسبق لـ"فارس" تمثيل منتخبات الجزائر في مختلف المراحل السنية، بدايةً من منتخب تحت 20 عامًا وصولًا إلى المنتخب الأول، ويُعد من أبرز لاعبي مركز الظهير الأيمن في الدوري الجزائري.

وشهدت فترة الانتقالات الحالية منافسة قوية من عدد من الأندية في مصر والجزائر والمغرب لحسم التعاقد مع اللاعب، إلا أن رغبة اللاعب في ارتداء قميص غزل المحلة والانضمام إلى صفوف زعيم الدلتا حسمت الصفقة لصالح النادي.

لجنة التعاقدات غزل المحلة الدولي الجزائري فارس نشاط شبيبة القبائل الجزائري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

امتحانات الثانوية الأزهرية

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. الإمام الأكبر اتصل بالأوائل لتهنئتهم

شائعات تسريب نتيجة الثانوية العامة 2026

التعليم تنفي تسريب نتيجة الثانوية العامة 2026 قبل اعتمادها من الوزير

أرشيفية

مؤشرات النجاح تتجاوز 80%..موعد نتيجة الثانوية العامة 2026

وزير التربية والتعليم

"الكنترولات لسة شغالة"|موعد نتيجة الثانوية العامة 2026 وحقيقة إعلان أعداد الأوائل والراسبين

سعر الذهب

2000 جنيه| ارتفاع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الطبيبة

بعد تسمم صغارها.. طبيبة تروي ساعات الرعب والمعاناة بسبب المكرونة سريعة التحضير

شيخ الأزهر

أوائل الثانوية الأزهرية: تهنئة شيخ الأزهر أبرز تكريم لمسيرتنا التعليمية ومصدر فخر لنا ولأسرنا

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. استعلم الآن برقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. استعلم الآن برقم الجلوس

ترشيحاتنا

تظلمات بطاقات التموين 2026.. رابط التقديم وخطوات استعادة الدعم

تظلمات بطاقات التموين 2026.. رابط التقديم وخطوات استعادة الدعم

سعر الدولار اليوم في مصر السبت 25 يوليو 2026.. آخر تحديث بالبنوك

سعر الدولار اليوم في مصر السبت 25 يوليو 2026.. آخر تحديث بالبنوك

الأهلي

الأهلي وبرشلونة.. 65 عاما من الذكريات تمهد لقمة تاريخية في كامب نو

بالصور

محافظ الشرقية يؤدي صلاة الجنازة ويقدّم واجب العزاء لأسرة أحد العاملين بمكتبه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| مؤشرات النجاح 80٪؜.. تفاصيل جديدة عن نتيجة الثانوية العامة

ارشيفية

تغطية خاصة | حقيقة تسريب نتيجة الثانوية العامة

٣مواقف بطولية

جدعنة المصريين..3 شباب في مواقف بطولية

محامية المنتزه

صدمة في المنتزه.. ابنة تنهي حياة والدتها داخل الشقة وتختفي| والتفاصيل صادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مطلوب الرد سريعا

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

المزيد