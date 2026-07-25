غزل المحلة يضم الدولي الجزائري فارس نشاط ظهير أيمن شبيبة القبائل

أنهت لجنة التعاقدات بنادي غزل المحلة إجراءات التعاقد مع الدولي الجزائري فارس نشاط، الظهير الأيمن لنادي شبيبة القبائل الجزائري، بعقد يمتد لموسمين.

وسبق لـ"فارس" تمثيل منتخبات الجزائر في مختلف المراحل السنية، بدايةً من منتخب تحت 20 عامًا وصولًا إلى المنتخب الأول، ويُعد من أبرز لاعبي مركز الظهير الأيمن في الدوري الجزائري.

وشهدت فترة الانتقالات الحالية منافسة قوية من عدد من الأندية في مصر والجزائر والمغرب لحسم التعاقد مع اللاعب، إلا أن رغبة اللاعب في ارتداء قميص غزل المحلة والانضمام إلى صفوف زعيم الدلتا حسمت الصفقة لصالح النادي.