قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاع الجنيه الذهب مع انتهاء تعاملات اليوم الخميس
بنوك تقدم تمويلًا للشراء .. السيارات الكهربائية تسحب البساط في السوق المصري
ترامب : لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي .. وترسانتها الصاروخية تراجعت 91%
استقالة عضو بمجلس إدارة بشكتاش بسبب محمد صلاح .. ووكيله يرفع عمولته
أردوغان يتابع الصفقة بنفسه | محمد صلاح يقضي إجازته في اليونان .. وبشكتاش يترقب كلمة الحسم
خلي بالك من نفسك يفتتح رحلته السينمائية بـ Sold Out في مصر والعالم العربي
مستشفى المحلة العام يستقبل عاملا عقب عقره من حمار
ديوماندي يشعل سوق الانتقالات .. 5 عمالقة يطاردون موهبة لايبزيج
شمس البارودي : ياسمين عبد العزيز روحها حلوة وأعمالها جميلة ويحبها الصغير والكبير
تقارير : سماع دوي انفجارات في شيراز جنوب إيران
انكسار الموجة شديدة الحرارة غدا .. والأرصاد تحذر من اضطراب الأمواج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

غزل المحلة يطلق مشروع Pro Makers لاكتشاف وتأهيل اللاعبين للاحتراف

غزل المحلة
غزل المحلة
حمزة شعيب

أعلن  المهندس وليد خليل رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم عن إطلاق مشروع «Ghazl El Mahalla Pro Makers»، الذي يستهدف بناء وتأهيل المواهب  بصورة متكاملة للاحتراف الخارجي.

ويعتمد المشروع على اختيار أفضل العناصر والمواهب من داخل النادي وخارجه ، ووضع برامج متخصصة لتطويرهم على المستويات الفنية والبدنية والنفسية والتعليمية، إلى جانب تعليم اللغة الإنجليزية، والتثقيف الرياضي، والتغذية السليمة، بما يسهم في تكوين شخصية اللاعب المحترف القادر على النجاح والاستمرار.

كما يقدّم المشروع الدعم المادي والمعنوي للاعبين المختارين، من خلال فريق متخصص يضم مدربي إعداد بدني، وأطباء تغذية، وأخصائيين نفسيين، ومدرسي لغات، وخبراء في تطوير المسار التعليمي والمهني للاعب.

ولا يقتصر هدف «Pro Makers» على تأهيل اللاعبين للاحتراف الخارجي فقط، بل يمتد إلى إعدادهم للمنافسة في أعلى المستويات العالمية، وتسويقهم خارج مصر بالتعاون مع كبرى شركات التسويق الرياضي العالمية.

ويأتي إطلاق المشروع ضمن رؤية مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم للاستثمار في المواهب من قطاع الناشئين وخارجه، وبناء جيل جديد قادر على تمثيل الكرة المصرية في كبرى الدوريات العالمية.

غزل المحلة المحلة اكتشاف وتأهيل اللاعبين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة إنتهاء الكنترولات من إعداد قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 |توضيح عاجل

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 | حقيقة انتهاء التصحيح غداً في الكنترولات

صورة من المقطع المتداول

مفاجأة غير متوقعة.. حقيقة رقص طبيبة أسنان داخل العيادة

وزير التربية والتعليم

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 .. التعليم تحسم الجدل

سعر الذهب

يواصل الصعود .. الذهب يرتفع 170 جنيها الآن

موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة

بعد ساعات الذروة الحارقة .. الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة

أرشيفي

صواريخ ومسيرات إيرانية.. انفجار ضخم يهز الحدود الكويتية العراقية

حالة الطقس غدا

حالة الطقس غداً الجمعة.. هل تستمر الموجة الحارة الأسبوع المقبل؟

ترشيحاتنا

نيافة الأنبا موسى أسقف الشباب

الأطباء أكدوا أن حالتي كانت خطيرة .. الأنبا موسى يكشف تفاصيل أزمته الصحية

الهلال الأحمر

الهلال الأحمر ينفذ قافلة إغاثية متكاملة في شلاتين لدعم الأسر الأولى بالرعاية

إطلاق الهوية الصوتية والبصرية وشخصيات كرتونية ثلاثية الأبعاد بوحدة التدريب بإعلام العاصمة

برعاية عميد كلية الآداب .. إطلاق الهوية الصوتية والبصرية وشخصيات كرتونية ثلاثية الأبعاد بوحدة التدريب بإعلام العاصمة

فيديو

التين الشوكي

فاكهة البسطاء سوقها غلي .. لماذا قفز سعر التين الشوكي إلى 50 جنيه؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد