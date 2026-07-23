غزل المحلة يطلق مشروع Pro Makers لاكتشاف وتأهيل اللاعبين للاحتراف

أعلن المهندس وليد خليل رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم عن إطلاق مشروع «Ghazl El Mahalla Pro Makers»، الذي يستهدف بناء وتأهيل المواهب بصورة متكاملة للاحتراف الخارجي.

ويعتمد المشروع على اختيار أفضل العناصر والمواهب من داخل النادي وخارجه ، ووضع برامج متخصصة لتطويرهم على المستويات الفنية والبدنية والنفسية والتعليمية، إلى جانب تعليم اللغة الإنجليزية، والتثقيف الرياضي، والتغذية السليمة، بما يسهم في تكوين شخصية اللاعب المحترف القادر على النجاح والاستمرار.

كما يقدّم المشروع الدعم المادي والمعنوي للاعبين المختارين، من خلال فريق متخصص يضم مدربي إعداد بدني، وأطباء تغذية، وأخصائيين نفسيين، ومدرسي لغات، وخبراء في تطوير المسار التعليمي والمهني للاعب.

ولا يقتصر هدف «Pro Makers» على تأهيل اللاعبين للاحتراف الخارجي فقط، بل يمتد إلى إعدادهم للمنافسة في أعلى المستويات العالمية، وتسويقهم خارج مصر بالتعاون مع كبرى شركات التسويق الرياضي العالمية.

ويأتي إطلاق المشروع ضمن رؤية مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم للاستثمار في المواهب من قطاع الناشئين وخارجه، وبناء جيل جديد قادر على تمثيل الكرة المصرية في كبرى الدوريات العالمية.