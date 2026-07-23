الجزائر تهزم تونس 3-2 في مواجهة مثيرة ببطولة أفريقيا للكرة الطائرة تحت 18 سنة

حقق منتخب الجزائر للناشئين تحت 18 عامًا فوزًا مثيرًا على نظيره التونسي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة أفريقيا للكرة الطائرة للناشئين تحت 18 سنة، المقامة بنادي بايونيرز بالإسكندرية خلال الفترة من 20 إلى 30 يوليو 2026، تحت رعاية الدكتور جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، والمهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية.

وشهدت المباراة ندية كبيرة بين المنتخبين، حيث تقدم المنتخب التونسي بحسم الشوط الأول بنتيجة 25-20، قبل أن يرد المنتخب الجزائري بالفوز في الشوطين الثاني والثالث بنتيجة 25-19 في كل منهما. وعاد المنتخب التونسي ليفرض التعادل بعد فوزه بالشوط الرابع بنتيجة 25-22، إلا أن المنتخب الجزائري نجح في حسم الشوط الفاصل الخامس بنتيجة 15-13، ليخرج فائزًا بالمباراة بنتيجة 3-2.

وكان المنتخب التونسي قد استهل مشواره في البطولة بالفوز على منتخب الكاميرون بثلاثة أشواط دون رد، فيما تلقى المنتخب الجزائري خسارة في الجولة الأولى أمام منتخب ليبيا بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين، قبل أن يعوضها بفوز ثمين على تونس في الجولة الثانية