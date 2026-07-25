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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

جيش الاحتلال يعتقل 70 فلسطينيا في الضفة الغربية

جيش الاحتلال يعتقل أكثر من 70 فلسطينيا في الضفة الغربية
جيش الاحتلال يعتقل أكثر من 70 فلسطينيا في الضفة الغربية
شيماء جمال

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، اعتقال أكثر من 70 فلسطينيًا خلال عمليات في الضفة الغربية.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال وفقا لما جاء عبر القاهرة الإخبارية: إن القوات "نفّذت بالتعاون مع جهاز الأمن العام (الشاباك) وحرس الحدود، عملية أمنية ليلية وصباحية أسفرت عن اعتقال أكثر من 70 مطلوبًا وإحباط عمليات إرهابية في جميع أنحاء الضفة الغربية".

وأفاد المتحدث بأنه "تم نقل جميع المطلوبين إلى مراكز الشرطة لمزيد من التحقيقات، كما ورد أن القوات نفذت عملية واسعة النطاق في قرية تل، حيث يقيم منفذ الهجوم المسلح الذي وقع أمس في الضفة الغربية،.

وأضاف أنه "وفي إطار هذه العملية، ألقت قوات سيريت ناحال القبض على 11 مطلوبًا واستجوبت نحو 80 مشتبهًا به".

جيش الاحتلال الضفة الغربية الاحتلال الضفة الشاباك

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