لميس الحديدي عن ملف القمامة : تعاقب عليه "حكومات" و "محافظون" وتبقى المشكلة الأزلية للمواطن

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن مشكلة القمامة في مصر تُعد من المشكلات الأزلية، حيث تعاقبت عليها الحكومات والمحافظين، لكنها لا تزال قائمة، موضحة: "مشكلة أزلية، وتعاقب عليها المحافظون، وتبقى كما هي، تتحسن في بعض المناطق، ولكن معظم المحافظات في حالة عدم رضا".



وتابعت الحديدي، خلال برنامجها "الصورة" المذاع على شاشة النهار: "اشتغلنا زمان قبل الشركات الأجنبية مع الزبالين وجامعي القمامة أو المتعهدين، ثم مرحلة الشركات الأجنبية، ثم عدنا للمتعهدين، وعدنا أخيرًا للشركات المحلية، وتبقى مشكلة القمامة بعد كل هذه السنوات في كثير من الشوارع مشكلة رهيبة وصحية وبيئية ضخمة، تتطلب حلولًا ناجعة".

وأضافت: "عشان أبقى دقيقة، فيه أماكن تحسنت فيها الأمور، وأخرى لم تتحسن بها الأمور".

ولفتت إلى أن صناعة تدوير المخلفات أصبحت من أكبر الصناعات على مستوى العالم، إذ يتجاوز حجمها تريليونًا و27 مليار دولار سنويًا، قائلة: "شيء عظيم ورهيب، وهناك استخدام للطاقة الناتجة من المخلفات كبديل عن المصادر التقليدية". أصبحت غقتصادا ضخمة وصناعات معقدة

ولفتت إلى أن مشكلة القمامة بها شق يتعلق بسلوكيات المواطن نفسه حيث اسهم في المشهد الراهن "