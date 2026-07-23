عنوان الصيف.. لميس الحديدي تشيد بألبوم عمرو دياب الجديد

أشادت الإعلامية لميس الحديدي، بألبوم الفنان عمرو دياب الجديد “حبيتك”.

وكتبت لميس الحديدى عبر «فيسبوك»: «سحر عمرو دياب يفضل عمرو دياب هو عنوان الصيف من أكثر من 30 سنة، الصيف يبتدى لما الهضبة يطرح ألبومه الجديد».

وأضافت: «أول ما تسمعه تقول شبه اللى فات.. لكن بعد شويه تحب الأغانى وتتعلق بيها وتحفظها.. سعدت بمشاركة الملحن نادر نور فهذه الحياه بالنسبه لأى ملحن شكراً للمستشار تركى ال الشيخ على اللفته الانسانيه وشكرا ياعمرو ان أغنيته فى ألبومك».

وتابعت: «عجبتنى أغنيه سلام كبير ألحان أدهم أيمن بهجت قمر، حبيت جدا اتأخر عتابنا لعمرو مصطفى ورزام.. ده مبدئيا من أول سماع.. لكن الأكيد ان عمرو دياب بيقدم مجهود واضح فى موسيقى متنوعة ومتجددة مع اختياره كلمات بسيطة كعادته وتوزيع يمنح الأغنية روح وحياة».

واختتمت: «فيه سحر فى أغنيات عمرو دياب لا يمكن إلا أن نشعر به يتسلل الينا .. كدة الصيف ابتدى».