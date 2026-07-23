في ذكرى 23 يوليو.. أغنيات خلدت حلم الوطن وصوت الثورة

لم تكن ثورة 23 يوليو 1952 مجرد حدث سياسي غيّر مسار الدولة المصرية، بل كانت نقطة انطلاق لمرحلة جديدة انعكست بقوة على الفن، خاصة الأغنية الوطنية، التي لعبت دورًا مهمًا في توثيق أحداث الثورة وترسيخ مبادئها في وجدان المصريين. وحرص كبار المطربين والملحنين والشعراء على تقديم أعمال خالدة عبّرت عن روح الثورة، وأصبحت مع مرور الزمن جزءًا من الذاكرة الفنية والوطنية.

ورغم مرور أكثر من سبعة عقود على قيام الثورة، لا تزال هذه الأغنيات تُذاع في المناسبات الوطنية، باعتبارها شاهدة على مرحلة تاريخية صنعت وجدان أجيال كاملة.

إحنا الشعب

تأتي أغنية "إحنا الشعب" في مقدمة الأغنيات التي ارتبطت بثورة يوليو، حيث قدمها الموسيقار محمد عبد الوهاب، وجسدت فكرة أن الشعب أصبح صاحب الكلمة بعد نجاح الثورة، وعبرت عن روح التفاؤل ببناء وطن جديد يقوم على العدالة والعمل والكرامة.

يا جمال يا حبيب الملايين

تُعد أغنية "يا جمال يا حبيب الملايين"، التي شدت بها أم كلثوم، واحدة من أشهر الأغنيات الوطنية التي ارتبطت بثورة يوليو، إذ احتفت بالزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وعبرت عن مكانته في قلوب الجماهير داخل مصر وخارجها، وظلت لسنوات من أبرز الأغنيات التي تُذاع في المناسبات الوطنية.

والله زمان يا سلاحي

احتلت أغنية "والله زمان يا سلاحي" مكانة استثنائية في تاريخ الأغنية الوطنية، إذ قدمتها أم كلثوم بكلمات صلاح جاهين وألحان كمال الطويل، وتحولت لاحقًا إلى النشيد الوطني الرسمي لمصر لسنوات طويلة، لتصبح رمزًا للفخر والدفاع عن الوطن.

صورة

قدم العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ أغنية "صورة"، التي تعد من أبرز الأغنيات الوطنية في تاريخ الفن المصري، حيث دعت إلى وحدة الشعب والعمل والإنتاج، وأصبحت مع مرور الوقت من أهم الأغنيات المرتبطة بمشروعات وإنجازات ثورة يوليو.

حكاية شعب

وثقت أغنية "حكاية شعب" بصوت عبد الحليم حافظ ملحمة بناء السد العالي، أحد أبرز المشروعات القومية التي انطلقت في عهد الثورة، وتحولت إلى عمل فني خالد يجسد طموحات المصريين نحو التنمية والاستقلال.

بالأحضان

جاءت أغنية "بالأحضان" لتؤكد روح الوحدة العربية التي تبنتها مصر في تلك الفترة، وحققت انتشارًا واسعًا، لتصبح من أبرز الأغنيات الوطنية التي ارتبطت بعصر ثورة يوليو.

المسؤولية

عكست أغنية "المسؤولية" أهمية المشاركة في بناء الوطن، ورسخت فكرة أن نجاح الثورة يعتمد على العمل والإنتاج وتحمل الجميع لمسؤولياتهم تجاه مصر.

أحلف بسماها

تعد أغنية "أحلف بسماها" من أشهر ما قدمه عبد الحليم حافظ للوطن، إذ حملت كلماتها معاني الفداء والانتماء، وأصبحت من الأغنيات الوطنية الخالدة التي ما زالت تحظى بمكانة كبيرة لدى الجمهور.

فدائي

جسدت أغنية "فدائي" روح التضحية والدفاع عن الوطن، وكانت من أبرز الأعمال التي عززت مشاعر الانتماء خلال تلك الحقبة، ولا تزال تُذاع في العديد من المناسبات الوطنية.

ناصر يا حرية

برزت أغنية "ناصر يا حرية" ضمن الأعمال التي تغنت بمبادئ ثورة يوليو، وربطت بين مشروع التحرر الوطني وشخصية الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، لتصبح من الأغنيات التي عبرت عن روح تلك المرحلة.

وتبقى الأغنيات الوطنية التي صاحبت ثورة 23 يوليو واحدة من أهم الشواهد الفنية على تاريخ مصر الحديث، إذ لم تقتصر على الاحتفاء بالأحداث، بل ساهمت في تشكيل الوعي الوطني، ونقلت للأجيال الجديدة صورة صادقة عن مرحلة صنعت تحولات سياسية واجتماعية وثقافية كبرى، لتظل هذه الأعمال حاضرة في الوجدان، كلما حلت ذكرى ثورة 23 يوليو.