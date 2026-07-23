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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.. أفلام وثّقت الثورة ورصدت تحولات المجتمع المصري

بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.. أفلام وثّقت الثورة ورصدت تحولات المجتمع المصري
بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.. أفلام وثّقت الثورة ورصدت تحولات المجتمع المصري
أوركيد سامي

تحل ذكرى ثورة 23 يوليو كل عام باعتبارها واحدة من أبرز المحطات التاريخية في مصر، إذ شكّلت نقطة تحول سياسي واجتماعي واقتصادي، وانعكست أحداثها وأفكارها على العديد من الأعمال السينمائية التي تناولت الثورة بشكل مباشر، أو رصدت آثارها على المجتمع المصري في مراحل مختلفة.

وحرصت السينما المصرية، على مدار العقود الماضية، على تقديم أعمال تستعرض كواليس الثورة، وتناقش مبادئها وإنجازاتها، إلى جانب أفلام أخرى سلطت الضوء على التحولات التي شهدتها البلاد بعد عام 1952.

وفي السطور التالية، يرصد موقع صدى البلد أبرز الأفلام التي تناولت ثورة 23 يوليو:

رد قلبي (1957)

يعد فيلم رد قلبي من أشهر الأفلام التي ارتبطت بثورة 23 يوليو، وهو مأخوذ عن رواية الأديب يوسف السباعي، ومن إخراج عز الدين ذو الفقار.

وتدور أحداث الفيلم حول قصة حب تجمع بين "علي" ابن الجنايني، والأميرة "إنجي"، في ظل الفوارق الطبقية التي كانت سائدة قبل الثورة، قبل أن تنتهي الأحداث بقيام ثورة يوليو التي جاءت لتؤكد مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة، ليصبح الفيلم أحد أبرز الأعمال التي وثقت تلك المرحلة التاريخية.

الله معنا (1955)

قدم فيلم الله معنا رؤية درامية للأوضاع السياسية والعسكرية التي سبقت ثورة يوليو، حيث تناول قضية الأسلحة الفاسدة خلال حرب فلسطين، وما ترتب عليها من غضب داخل صفوف الضباط الأحرار.

وسلط الفيلم الضوء على الأسباب التي دفعت مجموعة الضباط إلى التحرك من أجل تغيير الأوضاع، ليصبح من أوائل الأفلام التي ناقشت الظروف التي مهدت لقيام الثورة.

في بيتنا رجل (1961)

ورغم أن فيلم في بيتنا رجل لا يتناول الثورة بشكل مباشر، فإنه يعكس أجواء الكفاح الوطني ومقاومة الظلم والاستبداد، وهي القيم التي ارتبطت بالمرحلة التي سبقت ثورة يوليو، ليظل من أهم الأفلام الوطنية في تاريخ السينما المصرية.

غروب وشروق (1970)

يستعرض فيلم غروب وشروق التحولات السياسية التي شهدتها مصر في الأيام الأخيرة قبل قيام ثورة 23 يوليو، ويرصد طبيعة الحياة داخل القصر الملكي وأجهزة الحكم، في إطار من الدراما والتشويق، ليقدم صورة سينمائية عن نهاية الحقبة الملكية وبداية عهد جديد.

ناصر 56 (1996)

يعد فيلم ناصر 56 من أهم الأعمال التي تناولت مرحلة ما بعد الثورة، حيث يجسد الفنان الراحل أحمد زكي شخصية الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ويركز الفيلم على قرار تأميم قناة السويس عام 1956، باعتباره أحد أبرز إنجازات ثورة يوليو، وما تبعه من العدوان الثلاثي وصمود الشعب المصري.

أيام السادات (2001)

رغم أن فيلم أيام السادات يوثق السيرة الذاتية للرئيس الراحل محمد أنور السادات، فإنه يتناول مشاركته ضمن تنظيم الضباط الأحرار، ودوره في ثورة 23 يوليو، ثم يستعرض مسيرته السياسية حتى توليه رئاسة الجمهورية.

بين التأريخ والدراما

ولم تكتفِ السينما المصرية بتوثيق أحداث ثورة يوليو، بل قدمت رؤى مختلفة حول تأثيرها على المجتمع المصري، حيث تنوعت الأعمال بين أفلام احتفت بإنجازات الثورة، وأخرى ناقشت التحولات الاجتماعية والسياسية التي أعقبتها، لتظل ثورة 23 يوليو مصدر إلهام مهم لصناع السينما على مدار أكثر من سبعة عقود.

وتبقى هذه الأعمال جزءًا من الذاكرة الفنية المصرية، إذ نجحت في توثيق مرحلة فارقة من تاريخ الوطن، وقدمت للأجيال الجديدة قراءة درامية لأحداث صنعت ملامح مصر الحديثة.

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