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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بطولات محلية و عالمية.. إنجازات لا تحصى لعموته مدرب الأهلي الجديد

عموته
عموته
ياسمين تيسير

تولي المغربي حسين عموته قيادة فريق الاهلي خلال الفترة المقبله خاصة وانه مدرب مميز ولديه سيره ذاتيه مميزة 

إنجازات حسين عموتة

وحصد حسين عموتة العديد من البطولات ابرزها الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا مع الوداد المغربي عام 2017، إلى جانب الفوز بالدوري المغربي في موسم 2016-2017، وكذلك التتويج بالدوري المغربي مع الجيش الملكي موسم 2022-2023.

كما حقق عموتة نجاحات قارية وخليجية، أبرزها الفوز بدوري نجوم قطر مع السد موسم 2012-2013، وكأس أمير قطر عامي 2014 و2015، بالإضافة إلى كأس السوبر القطري عام 2014، وكأس الكونفدرالية الإفريقية مع الفتح الرباطي عام 2010، وكأس العرش المغربي في العام نفسه.

وعلى مستوى المنتخبات، قاد منتخب المغرب المحلي للتتويج ببطولة أمم إفريقيا للمحليين عام 2020، كما قاد منتخب الأردن إلى وصافة كأس آسيا عام 2023، في إنجاز لافت على مستوى المشاركات القارية ، كما قاد فريق الجزيرة الإماراتي للتتويج بكأس رابطة المحترفين موسم 2024-2025، إضافة إلى نجاحه في الصعود بالفتح الرباطي إلى الدوري المغربي الممتاز موسم 2008-2009.

الاهلي الدوري عموته

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