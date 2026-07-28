لماذا اعتذر ثروت سويلم عن الاستمرار في رابطة الأندية؟.. الكومي يكشف

كشف الناقد الرياضي إيهاب الكومي عن الأسباب التي دفعت ثروت سويلم للاعتذار عن عدم الاستمرار ضمن مجلس إدارة رابطة الأندية المحترفة، مؤكدًا أن القرار جاء بعد وجود عدة تحفظات على بعض الملفات الإدارية والتنظيمية داخل الرابطة.

وأوضح الكومي عبر برنامج الماتش على قناة صدى البلد، أن السبب الأول يتمثل في الهجوم الذي تعرض له ثروت سويلم من جانب جماهير الزمالك خلال الفترة الماضية، على خلفية تصريحات أدلى بها في مناسبات مختلفة، وهو ما تسبب في ضغوط كبيرة عليه.

وأضاف الكومي، أن السبب الثاني يعود إلى استمرار طه عزت في منصب مدير إدارة المسابقات، رغم جمعه بين هذا المنصب والعمل مع أحد الأندية الإماراتية خلال الموسم الماضي، وهو ما أثار تحفظات لدى سويلم.

وأشار الكومي إلى أن السبب الثالث يتعلق بعقد رعاية الدوري الجديد، حيث أبدى ثروت سويلم اعتراضه على آلية إبرام الاتفاق، معتبرًا أنه تم توقيعه دون عرض تفاصيله أو استطلاع رأي أعضاء الرابطة قبل اعتماده بشكل رسمي، وهو ما ساهم في اتخاذه قرار الاعتذار عن عدم الاستمرار.