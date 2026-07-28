عضو مجلس الزمالك السابق: لولا ممدوح عباس لأغلق النادي أبوابه منذ 3 سنوات

أعلن مصطفى عبد الخالق عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، عدم استمراره في منصبه الحالي مستشارًا لمجلس إدارة نادي الزمالك، خلال ظهوره في برنامج "مودرن سبورتس" تقديم الإعلامي هاني حتحوت.

وقال عبد الخالق لـ برنامج مودرن سبورتس على قناة مودرن، إن أزمة نادي الزمالك بدأت في الظهور منذ عام 2004، بعد سحب الأرض المخصصة للنادي، معتبرًا أن ذلك كان نقطة تحول أثرت على مسيرة القلعة البيضاء.

وانتقد عبد الخالق طريقة العمل داخل النادي، مؤكدًا أن الإدارات في الزمالك "تشبه الجزر المنعزلة"، في ظل غياب التعاون والتنسيق بين مختلف الملفات.

وكشف أنه أبلغ حسين لبيب قبل الانتخابات بأن القائمة التي اختارها لا تضم أي شخص سبق له إدارة مؤسسة كبيرة بحجم نادي الزمالك، مشيرًا إلى أن الخبرات الإدارية كانت تمثل أحد أبرز التحديات.

وأشاد عبد الخالق بالدور الذي لعبه ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق، في دعم النادي خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أنه ساهم في حل العديد من الأزمات، وأن حجم دعمه تجاوز 300 مليون جنيه.

وأضاف: "لولا دعم ممدوح عباس للمجلس الحالي، كان نادي الزمالك أغلق أبوابه منذ ثلاث سنوات"، مشيرًا إلى أن عباس تحمل مسؤولية كبيرة في مساندة النادي خلال الفترات الصعبة.