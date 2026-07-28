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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد كمونة: تتويج الزمالك بالدوري إنجاز .. ويؤكد قوة شخصية الفريق

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

أكد محمد كمونة، لاعب الزمالك السابق، أن تتويج الفريق الأبيض بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي يُعد إنجازا كبيرا، مشيرًا إلى أن الزمالك نجح في تجاوز العديد من التحديات ليصل إلى منصة التتويج ويؤكد قدرته على المنافسة في أصعب الظروف.

وقال كمونة، عبر برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي على قناة صدى البلد، إن الفوز بالدوري لم يكن أمرًا سهلًا، بل جاء نتيجة العمل الجماعي والإصرار الذي أظهره اللاعبون والجهاز الفني طوال الموسم.

وأضاف أن الحفاظ على هذا النجاح يتطلب استمرار الاستقرار داخل النادي، مؤكدًا أن جماهير الزمالك تنتظر مواصلة الانتصارات والمنافسة بقوة على جميع البطولات خلال الموسم الجديد.

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