وزير الري ونائب محافظ الشرقية يتفقدان تطهير ترعة السعيدية بأبو حماد

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية استمرار التعاون والتنسيق بين المحافظة ووزارة الموارد المائية والري في تنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع والمصارف المائية بالمحافظة للحفاظ على مياه الري من الهدر وضمان وصولها لنهايات الترع والمناطق المحرومة وكذلك رصد أي مخلفات أو تعديات على المجاري المائية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، حفاظًا على الموارد المائية، وتحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة.

وفي هذا السياق أناب محافظ الشرقية الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ لاستقبال الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ومشاركته جولته التفقدية لمتابعة حالة المنظومة المائية والري خلال فترة أقصي الاحتياجات المائية بالمحافظة وذلك بحضور المهندس محمد قاسم رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالشرقية والمهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة أبو حماد.

بدأت الجولة بتفقد ترعة السعيدية بطول ٢٨.٧٥٠ كم والتي تخدم زمام ٢٨.٣٣٥ فدان أرض زراعية بمركز أبو حماد والتي تعد ترعة تفريع ثانى وتأخذ من ترعة الإسماعيلية بالكيلو ٧٠.٦٠٠ بر أيسر وطولها ٤٤.٣٣٠ كم وزمامها ٢٨٣٣٥ فدان وعليها محطة مياه شرب القرين ومحطة مياه شرب ابوشلبى وتمر داخل قري (السعدية - كفر العزازى – القرين ),بمركز ابو حماد وقرى (الهيصمية – الحجاجية المستجدة – الروضة – ابوشلبى – أمين باشا) بمركز فاقوس.

التقى الوزير ونائب المحافظ مع أمين روابط مستخدمي المياه بمركز بلبيس وعدد من المنتفعين على مسقي الترعة للاستماع الي طلباتهم ومقترحاتهم مؤكدا بسرعة دراسة هذه الطلبات وإتخاذ اللازم بشأنها طبقاً للقوانين والإشتراطات المنظمة.

ومن جانبهم أشاد المنتفعين بمجهودات الوزارة خلال الموسم الصيفي الحالى، وتوافر المياه بالكميات والتوقيتات اللازمة للرى، وسرعة تعاون الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للاستجابة لأى شكاوي مقدمة منهم .

فيما اكد الدكتور سويلم على أهمية الدور الهام لروابط مستخدمى المياه فى التعاون مع الوزارة في إدارة المياه، ومتابعة تطهير المنتفعين للمساقي الخاصة، ومواجهة تحدى إلقاء القمامة بالمجارى المائية مؤكداً بمواصلة متابعة أجهزة وزارتي الرى بالتنسيق مع أجهزة الزراعة لأعمال تطهيرات المساقي الخاصة بمعرفة المنتفعين، فضلاً عن قيام أجهزة الوزارة المعنية بالمحافظات بتحرير محاضر مخالفة في حال القاء قمامة بالمجارى المائية تطبيقا للمنشور الوزاري الصادر فى هذا الشأن والتعاون مع روابط مستخدمى المياه في تطبيق المنشور الوزارى لحماية المجاري المائية من التلوث

ومن جانبه رحب نائب المحافظ بزيارة وزير الموارد المائية والري للمحافظة مثمنا مجهودات الوزارة الواضحة والملموسة على أرض الواقع في تحسين شبكات الري وتطهير الترع والمصارف للارتقاء بقطاع الزراعة والحفاظ علي الأمن الغذائي.

فيما أكد رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالشرقية انه يتم تنفيذ خطة متكاملة لتنفيذ أعمال تطهير الترع بشكلٍ دوري باستخدام حفارين على الجسور وحفار محمول على صندل وذلك لضمان وصول المياه إلى نهاية الترعة لتستفيد منها كافة الأراضي الزراعية بالمنطقة.

ناشد محافظ الشرقية المزارعين والمواطنين بعدم إلقاء المخلفات والقمامة في الترع والمصارف والمجاري المائية حفاظا عليها من التلوث ولضمان وصولها لنهاية الترع، حتي لا يعرضوا أنفسهم الي المسائلة القانونية.

جدير بالذكر أنه صدر المنشور الوزارى رقم ١ لسنة ٢٠٢٦ والمعنى بالتدابير والإجراءات التى يتعين اتخاذها من جانب المسئولين بالوزارة للحفاظ على نهر النيل والمجارى المائية من التلوث، من خلال المتابعة والرصد على الطبيعة، والتنسيق مع أجهزة المحليات، وقيام مهندسى الوزارة ممن لهم صفة الضبطية القضائية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين والتي تصل للحبس والغرامة.