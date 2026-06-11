انــ ــدلاع النــ ــيران في تاكسي عند مدخل الفلكي شرقي الإسكندرية

شهد مدخل منطقة الفلكي شرقي الإسكندرية، مساء اليوم، اندلاع حريق مفاجئ بسيارة أجرة (تاكسي)، ما أثار حالة من القلق بين المواطنين والمارة بالمنطقة.

تفاصيل الحريق

وتداول عدد من المواطنين مقطع فيديو يوثق لحظات اشتعال النيران بالسيارة، حيث حاول الأهالي التدخل والسيطرة على الحريق باستخدام الوسائل المتاحة لحين وصول الجهات المختصة.

وانبعثت ألسنة اللهب والدخان الكثيف من أجزاء السيارة، فيما حرص المتواجدون على إبعاد المواطنين والسيارات المجاورة تجنبًا لامتداد النيران أو وقوع أي إصابات.

وتباشر الجهات المعنية فحص ملابسات الواقعة للوقوف على أسباب الحريق، فيما تشير المعلومات الأولية إلى عدم وقوع إصابات بشرية، واقتصار الخسائر على التلفيات المادية بالسيارة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.