ترامب: على حسب فهمي.. المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي وافق على الاتفاق

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه فهم أن "المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي وافق على الاتفاق، الجميع في إيران وافقوا على الاتفاق. وسينفذ".

وأضاف ترامب أن "إيران لن تمتلك أسلحة نووية، هذه مذكرة تفاهم قوية للغاية، ومذكرة تفاهم مفصلة للغاية"، كما أوضح أن التصويت على احتلال جزيرة خارك في الخليج العربي "غير وارد".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "لقد توصلنا إلى اتفاق رائع، ومن الممكن إبرام الاتفاق النهائي خلال الأيام القادمة، الوثائق في مراحلها النهائية، وسيتم التوقيع قريباً".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "قد يتم توقيع الاتفاق خلال عطلة نهاية الأسبوع".

وفي وقت سابق، كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر شبكة تروث سوشيال التي يمتلكها، أنه ألغى الهجمات المخطط لها الليلة على إيران.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إن الولايات المتحدة ستشن ضربات "قوية للغاية" ضد إيران خلال الساعات المقبلة، مؤكداً أن واشنطن تعتزم فرض سيطرتها على أسواق النفط والغاز الإيرانية.

وكتب ترامب عبر منصة "تروث سوشال": "ستوجه الولايات المتحدة ضربة شديدة للغاية الليلة لإيران"، معتبراً أن طهران فقدت أسطولها البحري وقواتها الجوية وأنظمة الرادار والدفاع الجوي، إلى جانب معظم قدراتها الهجومية.

وأضاف: "وفي وقت ليس ببعيد، سنستولي على جزيرة خرج وغيرها من مواقع البنية التحتية النفطية، وسنفرض سيطرة كاملة على أسواق النفط والغاز الإيرانية، كما فعلنا مع فنزويلا، وهو ما حقق نتائج باهرة لكل من فنزويلا والولايات المتحدة".

وفي تصريحات لشبكة "فوكس نيوز"، أكد ترامب أن إيران ستتعرض لمزيد من الضربات خلال الليلة، مشيراً إلى أن القصف سيكون "أكبر وأشد قوة".

أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية بأنه "بالنظر إلى قبول الولايات المتحدة للنص المقترح من إيران، فإن احتمال موافقة النظام الإيراني عليه مرتفع".